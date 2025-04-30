5月3日起成常態班次！機場捷運清晨5點半「早班直達車」 服務早鳥客

桃園機場捷運今年2月3日起試辦加開早班直達車，每天清晨5點30分從A1台北車站發車至桃園機場，試辦3個月運量已突破9000人次。桃園市長張善政今在市政會議表示，5月3日起這班車將正式成為常態班次，並停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院站，服務更多出國及通勤旅客。

桃園捷運公司今年因應農曆春節出國旅遊潮，試辦提早於5點30分發車，觀察運量確實有需求，因此於2月3日起延長試辦3個月，並從2月27日增停A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。

配合優化後的早班直達加班車運行模式，後續機捷清晨5點30分直達車將自A1台北車站發車，A3新北產業園區站5點40分發車、A8長庚醫院站5點52分發車，A12第1航廈站6點07分發車、6點09分抵達A13第2航廈站。

張善政表示，桃捷公司從今年2月初開始示範營運早班車，從台北車站5點半發車，主要是因應國際機場早班機旅客需求，讓搭乘8點飛機的旅客可以提早2、3個小時抵達機場。試辦3個月以來，已突破9000人次搭乘，因此自5月3日起，這班早班車將從試辦轉為正式班次，5點半從台北車站發車至桃園機場，途中會停靠新北產業園區（A3站）和長庚醫院（A8站），讓搭乘機捷的民眾更加便利。

張善政也提到，早班車正式營運背後代表桃捷員工要更辛苦，他特別請總經理向桃捷員工表達謝意，前幾天他前往桃捷頒發模範員工獎項時，他勉勵員工除了機場捷運外，桃捷綠線也預計於明年底或後年開始營運，雖然挑戰越來越多，但對年輕人來說挑戰就是發展的機會，相信市民對桃捷的服務也會越來越有感。