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台灣若發生「西葡大停電」恐毀國寶？ 蕭宗煌：故宮供電1次可撐22小時

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮設有戶外地下油槽，一次加油可緊急用電供電22小時，可持續加油供電。本報資料照片
故宮設有戶外地下油槽，一次加油可緊急用電供電22小時，可持續加油供電。本報資料照片

西班牙、葡萄牙兩國周一發生大規模停電，導致馬德里的普拉多博物館停電11小時，外界擔憂需要恆溫恆溼的國寶文物受損。立委葛如鈞今天在立法院教委會質詢故宮院長蕭宗煌，核三廠2號機即將停機除役，若台灣也大規模停電，故宮如何應變。對此，蕭宗煌說，故宮設有戶外地下油槽，一次加油可緊急用電供電22小時，可持續加油供電。此外，每個月針對發電機系統，實際運轉測試，確保穩定供電。

去年台北市挖斷電纜，故宮也曾經歷短暫的停電緊急事件。蕭宗煌表示，故宮戶設有戶外地下油槽，可轉換柴油供電，加上離加油站很近，一次加油可以撐22小時。

蕭宗煌承諾，故宮未來還會召開專案會議，全面檢視備用電源狀況與運作， 故宮也會每月定時測試發電機系統，確保穩定供電。

停電 故宮 蕭宗煌

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