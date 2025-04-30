奶瓶藥品回收一次搞懂 新手爸媽要知的事

奶瓶、嬰兒車、藥品回收，許多人在不知不覺中做錯了，甚至可能危害環境，台南市環保局提供正確回收資訊，也是許多新手爸媽，以及常服藥患者與家屬必看，確保家庭與環境安全。

環保局表示， 許多爸媽在育兒過程中，奶瓶與嬰兒車是每日不可或缺的用品，。當這些物品出現損耗時，如何正確回收成為新手爸媽的重要課題。而寶寶在成長過程中難免會感冒就醫，若有過期藥水或藥粉，也需妥善處理。

目前市售奶瓶主要材質為玻璃與塑膠，皆屬可回收資源；但回收前請以清水沖洗乾淨，並將奶嘴、瓶蓋等配件拆解分類處理。奶嘴屬一般垃圾，奶瓶與瓶蓋則可交由資源回收。

另，藥品應依照醫囑服用，切勿囤積，過期藥品切勿倒入馬桶或水槽中。若為液態藥劑可封入夾鏈袋內，加吸水紙巾與茶葉渣吸附，防止漏出，並隨一般垃圾丟垃圾車處理，藥水瓶清洗後可回收。若為抗生素、抗癌藥物或荷爾蒙製劑，建議交回就診醫院處理或藥局回收。

嬰兒車多為複合材質製成，若仍堪用且無安全疑慮，可轉贈親友或二手拍賣；若已損壞，可聯繫清潔隊協助清運，回收前若能簡單拆解與分類，將有助提升後端處理效率。陪伴寶寶的夜燈，若燈泡無法使用，請做好「防破」措施後，送至清潔隊回收車、量販店或電器行指定的回收點。

南市環保局提醒正確分類是每個人都能參與的環保行動。從生活小事做起，累積起來便能產生巨大影響，這不僅是對環境的保護，更是對下一代的責任，共同打造友善育兒與綠色生活的未來。