快訊

滑鼠「輕量化」好痛苦！他曝碰一下「就捏爆」釣出一堆苦主認同

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

奶瓶藥品回收一次搞懂 新手爸媽要知的事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局教導正確處理奶瓶、藥品回收，確保家庭與環境安全。圖／南市環保局提供
台南市環保局教導正確處理奶瓶、藥品回收，確保家庭與環境安全。圖／南市環保局提供

奶瓶、嬰兒車、藥品回收，許多人在不知不覺中做錯了，甚至可能危害環境，台南市環保局提供正確回收資訊，也是許多新手爸媽，以及常服藥患者與家屬必看，確保家庭與環境安全。

環保局表示， 許多爸媽在育兒過程中，奶瓶與嬰兒車是每日不可或缺的用品，。當這些物品出現損耗時，如何正確回收成為新手爸媽的重要課題。而寶寶在成長過程中難免會感冒就醫，若有過期藥水或藥粉，也需妥善處理。

目前市售奶瓶主要材質為玻璃與塑膠，皆屬可回收資源；但回收前請以清水沖洗乾淨，並將奶嘴、瓶蓋等配件拆解分類處理。奶嘴屬一般垃圾，奶瓶與瓶蓋則可交由資源回收。

另，藥品應依照醫囑服用，切勿囤積，過期藥品切勿倒入馬桶或水槽中。若為液態藥劑可封入夾鏈袋內，加吸水紙巾與茶葉渣吸附，防止漏出，並隨一般垃圾丟垃圾車處理，藥水瓶清洗後可回收。若為抗生素、抗癌藥物或荷爾蒙製劑，建議交回就診醫院處理或藥局回收。

嬰兒車多為複合材質製成，若仍堪用且無安全疑慮，可轉贈親友或二手拍賣；若已損壞，可聯繫清潔隊協助清運，回收前若能簡單拆解與分類，將有助提升後端處理效率。陪伴寶寶的夜燈，若燈泡無法使用，請做好「防破」措施後，送至清潔隊回收車、量販店或電器行指定的回收點。

南市環保局提醒正確分類是每個人都能參與的環保行動。從生活小事做起，累積起來便能產生巨大影響，這不僅是對環境的保護，更是對下一代的責任，共同打造友善育兒與綠色生活的未來。

嬰兒車 環保局

延伸閱讀

台中環保局替大陸製裝備「洗產地」？市府：協助合格裝備裝袋

杜絕亂丟煙蒂營造美麗家園 嘉市環保局祭撿拾菸蒂換好禮獎勵措施

北市去年冷氣機陳情破千件 噪音擾鄰挨罰高達2.1萬元

桃園百萬屁砲車噪音惹民怨 市府24小時內追查到案裁罰

相關新聞

明天你放假嗎？51勞動節全解析 是否補班、薪資怎算、銀行開不開一次了解

5月1日是一年一度的勞動節，作為表揚勞工貢獻的重要節日。儘管多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，而勞動節的由來為何，到底誰有資格放假...

加薪只排第二！勞工五一願望最期待這件事

勞工明天歡度「五一勞動節」，yes123求職網「勞動節願望與職場幸福指數調查」發現，勞工五一前三大願望，依序是健康、加薪...

上路5年簽署不到1% 病主法將大翻修

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路五年，迄今僅十萬三千多人簽署，簽署率約百分之○點四五，朝野立委均認為數千元諮詢費...

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，經查該列車駕駛一連串未遵守4項SOP，若能遵守任1項規定，就有機會避...

「行人地獄」重罰挨罵 交通部小編嗆爆：難道開車會被行人撞死嗎？

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，最快6月實施。有網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這...

沒變更！父逝外籍看護繼續照顧母？ 勞動局提醒1事否則最重罰75萬

北市有雇主聘雇印尼看護工照顧父親，因父去年5月過世，雇主未在期限申請變更被看護者、或辦理轉換雇主，遲至去年10月才補手續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。