五一勞動節！勞團明上凱道大遊行 北市警公布交管圖
賴清德總統將就任滿1周年，由數十個工會及NGO團體發起的聯盟組織「五一行動聯盟」，明天將在凱道舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，要求政府重視包含「反霸凌」、「降工時增國假」、「醫護教保補人力」等7大訴求，包含明年最低月工資應有3萬2000元以上，轄區警方公布交通管制圖，呼籲用路人配合員警交通管制。
中正一警方指出，凱達格蘭大道等路段5月1日早上10點至晚上6點，申准舉辦「五一勞動節遊行」集會遊行活動，交通管制範圍包括凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。
警方表示，遊行將在下午1點30分出發，路線為凱達格蘭大道（集合後出發），右轉公園路，右轉青島西路，右轉中山南路西側慢車道，右轉凱達格蘭大道，集會後解散。
警方說，為了維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。
警方說，本次集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。
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