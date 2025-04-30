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沒變更！父逝外籍看護繼續照顧母？ 勞動局提醒1事否則最重罰75萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局提醒，依據「就業服務法」第57條第1款規定，雇主不得聘僱許可失效或他人申請聘僱之外國人。(示意照：非本新聞個案) 本報資料照片
北市勞動局提醒，依據「就業服務法」第57條第1款規定，雇主不得聘僱許可失效或他人申請聘僱之外國人。(示意照：非本新聞個案) 本報資料照片

北市有雇主聘雇印尼看護工照顧父親，因父去年5月過世，雇主未在期限申請變更被看護者、或辦理轉換雇主，遲至去年10月才補手續，但在等勞動部廢止這名看護工聘雇許可、並等轉換雇主期間，雇主繼續讓這名印尼看護工照顧母親，已違反「就業服務法」，最高可處75萬元。

北市勞動局長王秋冬提醒，當被看護者往生，聘雇許可也將同步失效，雇主除應自被看護者往生事實發生起3日內，向勞動部辦理通報，之後收到勞動部廢止聘僱許可函後，14日內應至公立就業服務機構，辦理家庭看護工轉換雇主，或徵詢家庭看護工同意後為其辦理手續並使其出國。

勞動局說，轉換期間有60日，若期間內仍無法找到新雇主，仍要為該家庭看護工辦理手續使其出國。須特別注意的是，家庭看護工在等待轉換新雇主或等待返回母國期間，原雇主不得指派該家庭看護工繼續照顧其他親屬，或從事未經許可之工作內容，否則將構成違法聘雇狀況。

勞動局提醒，依據「就業服務法」第57條第1款規定，雇主不得聘僱許可失效或他人申請聘僱之外國人；又依同法第63條規定，違法聘雇者將處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。王秋冬提醒，罰鍰金額甚高，雇主切勿心存僥倖延用或違規指派，以免觸法受罰。

雇主如有聘僱外籍人士工作之相關問題，歡迎隨時撥打臺北市勞動力重建運用處(電話02-233816008)、臺北市政府勞動局(電話1999轉分機7506、1412、1414)、或勞動部勞動力發展署(電話02-89956000)等單位洽詢。

勞動部 看護 雇主

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