兒少精神疾病「被貼標籤」致就醫率低 民團籲重新正名

我國兒少受精神疾病困擾者眾多，但就醫率卻很低。衛福部統計，注意力不足過動症（ADHD）盛行率近10%，僅2%接受診斷，1%完成完整治療。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，對兒少精神疾病標籤化是家長及孩子就醫最大阻力，呼籲將18歲以下兒少自閉症、過動症、亞斯伯格症等神經相關疾病，改稱「神經多樣性」，才符合聯合國兒童權利公約（CRC）反對歧視精神。

桃園一名小學生，因情緒不穩，遭教師以塑膠束帶綑綁在座椅上長達30分鐘。王瀚陽說，孩子神經相關症狀未被妥善了解，連學校老師都享用壓制、控制方式約束孩子，這並不符合兒權公約精神，加上汙名化、標籤化，讓孩子更不想就醫，不敢接受評估治療，加劇在學校遭受排擠、不合理管教的情況，陷入惡性循環。

「18歲前，腦部神經發展尚未完全成熟，不應給他們標上永久、終身疾病標籤。」王瀚陽表示，神經表現本就具有多樣性、差異性，不應被視為缺陷、精神疾病，若不把觀念溝通清楚，已經低迷的孩童早療就醫率，只會持續下探。呼籲衛福部、教育部，在障礙發生之前，別以精神疾病稱呼孩子，應將18歲以下，自閉症、過動症、亞斯伯格症甚至學習障礙等，廣泛稱為「神經多樣性。」

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，早年失智症被稱為老年癡呆，思覺失調被稱為精神分裂，現都已證明，攸關兒少發展的神經多樣性正名運動，更應積極推動。臨床觀察，許多家長被告知孩子可能是「過動兒」，會反駁稱孩子只是比較活潑，導致半數以上輕度過動症、亞斯伯格症患者被漏接。

立法委員林月琴說，大自然需要生物多樣性，促進生態平衡，人類社會也因為神經多樣性兒更加豐富多元，這群孩子卻因被貼上標籤，錯失早期介入黃金時間。世衛組織推估，早療盛行率達2%至5.7%，國內早療服務量卻只有1.99%，兩者差距慎大，且健保給付早療時間僅30分鐘，若要延長時間家長必須自費，是一大缺口。

立法委員王育敏說，神經多樣性正名化政府角色很重要，衛福部、教育部均為主管機關，應成立跨部會專案小組，共同為減少標籤化努力，此外，為落實兒權公約精神，應提供足夠資源，排除特殊需求兒少在環境上的障礙、不友善，幫助孩子在友善氛圍中，調適並恢復健康，自己在立法院將致力監督。