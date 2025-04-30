快訊

滑鼠「輕量化」好痛苦！他曝碰一下「就捏爆」釣出一堆苦主認同

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

高雄長庚醫院竟傳出給錯藥烏龍事件 院方回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某醫學中心傳出給錯藥烏龍事件。記者郭韋綺／翻攝
高雄某醫學中心傳出給錯藥烏龍事件。記者郭韋綺／翻攝

高雄長庚醫院竟傳出疑似給錯藥烏龍事件，有家長在社群平台爆料，小孩喝藥水時，驚見藥水竟是別人名字，檢查3瓶藥水，只有1瓶名字是對的，直呼「這是不能發生的錯誤！」去電詢問醫院，護理人員堅持藥品沒開錯，是貼錯名字，已向家長道歉。對此，衛生局表示今將派員查察。院方回應是藥品貼紙誤植姓名，將再加強人員教育訓練，維護病人權益。

一名家長在Threads發文，小孩發燒住院5天，出院拿藥回家，當下已確認過藥袋是小孩名字沒錯，沒想到晚上拿出藥水，發現藥水上面怎麼還有名字、病號，仔細一看，讓她嚇一大跳，因為竟是別人名字。

她趕快檢查3罐藥水，結果只有一罐藥水是對的，另外2罐都是貼別人的名字，大呼「超級可怕」，且給錯藥水開封過，還被喝掉了大半罐，懷疑是住院喝剩，去電問是不是給錯藥，護理人員安撫不用過度緊張，雖然藥水開封過，但都是倒藥的方式給藥，不會出現汙染。

但家長說，醫護人員說詞令人傻眼，不管給藥方式是什麼，是否給錯藥才是重點。對此，該院護理長解釋，藥品沒給錯，是貼錯名字，因為藥品上錯置的名字住院病房只差一個號碼，不小心貼錯，已向家長道歉。

該家長認為很多案例有過喝錯藥，結果更嚴重、甚至死亡的案例，到現在還是覺得事情很離譜，而且也不相信是貼錯，覺得很誇張。衛生局今天表示，未接獲陳情，將派員查察。

院方則回應，這起事件起因於藥品姓名貼紙誤植，經查係人員未落實辨識病人資料，致標籤貼紙錯置；在接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正，也強調將再加強人員教育訓練，以維護病人權益。

名字 小孩 衛生局

延伸閱讀

清心×三麗鷗HAPIDANBUI聯名杯登場！胸針、貼紙帶回家

獨／高雄長庚醫院ATM成提領熱區 女車手趴趴走領百萬

工作累薪水難上調...33歲護理師想轉科技業 網指廠護吃香

壽司郎×排球少年!!聯名登場！飲料杯、貼紙通通帶回家

相關新聞

明天你放假嗎？51勞動節全解析 是否補班、薪資怎算、銀行開不開一次了解

5月1日是一年一度的勞動節，作為表揚勞工貢獻的重要節日。儘管多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，而勞動節的由來為何，到底誰有資格放假...

加薪只排第二！勞工五一願望最期待這件事

勞工明天歡度「五一勞動節」，yes123求職網「勞動節願望與職場幸福指數調查」發現，勞工五一前三大願望，依序是健康、加薪...

上路5年簽署不到1% 病主法將大翻修

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路五年，迄今僅十萬三千多人簽署，簽署率約百分之○點四五，朝野立委均認為數千元諮詢費...

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，經查該列車駕駛一連串未遵守4項SOP，若能遵守任1項規定，就有機會避...

「行人地獄」重罰挨罵 交通部小編嗆爆：難道開車會被行人撞死嗎？

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，最快6月實施。有網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這...

沒變更！父逝外籍看護繼續照顧母？ 勞動局提醒1事否則最重罰75萬

北市有雇主聘雇印尼看護工照顧父親，因父去年5月過世，雇主未在期限申請變更被看護者、或辦理轉換雇主，遲至去年10月才補手續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。