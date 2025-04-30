高雄長庚醫院竟傳出給錯藥烏龍事件 院方回應了

高雄長庚醫院竟傳出疑似給錯藥烏龍事件，有家長在社群平台爆料，小孩喝藥水時，驚見藥水竟是別人名字，檢查3瓶藥水，只有1瓶名字是對的，直呼「這是不能發生的錯誤！」去電詢問醫院，護理人員堅持藥品沒開錯，是貼錯名字，已向家長道歉。對此，衛生局表示今將派員查察。院方回應是藥品貼紙誤植姓名，將再加強人員教育訓練，維護病人權益。

一名家長在Threads發文，小孩發燒住院5天，出院拿藥回家，當下已確認過藥袋是小孩名字沒錯，沒想到晚上拿出藥水，發現藥水上面怎麼還有名字、病號，仔細一看，讓她嚇一大跳，因為竟是別人名字。

她趕快檢查3罐藥水，結果只有一罐藥水是對的，另外2罐都是貼別人的名字，大呼「超級可怕」，且給錯藥水開封過，還被喝掉了大半罐，懷疑是住院喝剩，去電問是不是給錯藥，護理人員安撫不用過度緊張，雖然藥水開封過，但都是倒藥的方式給藥，不會出現汙染。

但家長說，醫護人員說詞令人傻眼，不管給藥方式是什麼，是否給錯藥才是重點。對此，該院護理長解釋，藥品沒給錯，是貼錯名字，因為藥品上錯置的名字住院病房只差一個號碼，不小心貼錯，已向家長道歉。

該家長認為很多案例有過喝錯藥，結果更嚴重、甚至死亡的案例，到現在還是覺得事情很離譜，而且也不相信是貼錯，覺得很誇張。衛生局今天表示，未接獲陳情，將派員查察。

院方則回應，這起事件起因於藥品姓名貼紙誤植，經查係人員未落實辨識病人資料，致標籤貼紙錯置；在接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正，也強調將再加強人員教育訓練，以維護病人權益。