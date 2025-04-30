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國科會頒學術研究大獎 長庚4位權威級教授獲菁英殊榮

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚紀念醫院婦癌研究中心負責人賴瓊慧（左1）長期致力於婦癌防治與診療策略，對婦女健康政策的制定具有深遠影響。圖／長庚醫院提供
長庚紀念醫院婦癌研究中心負責人賴瓊慧（左1）長期致力於婦癌防治與診療策略，對婦女健康政策的制定具有深遠影響。圖／長庚醫院提供

國科會昨天舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，表彰得獎人卓越的學術成就，頒發113年度「傑出特約研究員」39位、「傑出研究獎」82位及「吳大猷先生紀念獎」45位，共計166名得獎人。長庚醫療體系共有4位教授獲獎，包括魏福全院士、賴瓊慧教授、魏國珍教授、姚宗杰教授，在各領域均有不凡表現。

國科會主委吳誠文親自授獎，表彰得獎人卓越的學術成就，傑出特約研究員獎得主，除了投入長期性、前瞻性研究，還需累獲國科會傑出研究獎2次且執行特約研究計畫或傑出學者研究計畫，或配合國科會特殊任務而執行之重大專案計畫合計滿6年，成就實屬不易。

長庚紀念醫院整形外科特聘講座教授、中研院院士魏福全長年致力整形重建外科研究與臨床發展，帶領其建立的研究及醫療團隊，深耕顯微重建與組織移植的基礎與臨床研究，領域涵蓋缺氧再灌注傷害、異體移植之動物模式、免疫調控、神經恢復等，開創多項具前瞻性的重建手術技術，造福無數病患。

長庚紀念醫院婦癌研究中心負責人賴瓊慧潛心鑽研婦癌知識及手術，長期致力於婦女癌症、分子影像、分子流行病學研究，推動亞洲與東亞地區婦癌臨床試驗的跨國合作聯盟，對婦女健康政策的制定具有深遠影響。其研究橫跨基礎、臨床與公共衛生層面，持續強化婦癌防治與診療策略，成就深受肯定。

長庚大學醫學系神經外科教授魏國珍帶領腦瘤團隊，結合臨床、基礎與應用研究，專注於腦瘤轉譯醫學的發展，臨床上引進清醒開顱手術，為惡性腦瘤病人提供許多治療的契機。研究上深入剖析腦瘤微環境，與電機工程專家合作，利用聚焦超音波開啟血腦障壁技術，建立創新的腦部疾病治療系統。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰，長期深耕兒童過敏世代研究，系統性探討過敏疾病的環境與基因危險因子，研究成果廣泛應用於臨床與公共衛生，並獲選為國際過敏學院院士。其研究成果不僅深化對兒童過敏疾病機制的理解，更促進精準醫療、臨床用藥優化與公衛政策制定。

長庚醫療體系共有4位教授獲國科會學術研究大獎，顯微重建整形外科權威魏福全、婦癌科權威賴瓊慧榮獲「傑出特約研究員獎」，腦腫瘤神經外科教授魏國珍、兒童過敏氣喘風濕科教授姚宗杰榮獲「傑出研究獎」，展現長庚在醫學研究領域的卓越實力與深厚底蘊。

長庚大學醫學系神經外科教授魏國珍（左）、林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰（右）榮獲國科會傑出研究獎。圖／長庚醫院提供
長庚大學醫學系神經外科教授魏國珍（左）、林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰（右）榮獲國科會傑出研究獎。圖／長庚醫院提供
魏福全院士（右2）開創多項具前瞻性的重建手術技術，奠定長庚體系在國際重建外科領域的領先地位與影響力。圖／長庚醫院提供
魏福全院士（右2）開創多項具前瞻性的重建手術技術，奠定長庚體系在國際重建外科領域的領先地位與影響力。圖／長庚醫院提供

國科會 醫學 長庚

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