今熱明降溫 未來1周鋒面接力致晴雨交替頻繁、忽冷忽熱

今天天氣持續暖熱，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，明天北台灣溫度稍微下降，周四開始受到鋒面一波波接近和通過的影響，降雨機率比較增加，尤其中午過後到下午降雨狀況比較明顯。在鋒面通過的過程中，中部以北可能也會有一些偶爾下雨狀況。明晚到周五金門、馬祖可能有局部霧或低雲影響能見度，離島往返要留意航班資訊。

今天各地以晴到多雲天氣為主，中午前後感覺也會相當悶熱。不過，謝佩芸表示，明天開始未來1周受到鋒面一波波接近或通過的影響，各地晴雨交替的節奏就會比較快了。

今天台灣上空比較晴朗少雲，整體來說天氣大致還滿穩定。謝佩芸表示，華南一帶雲量比較多，目前正有一道鋒面系統正在逐漸建立，預計明天就會逐漸接近台灣。明天鋒面系統將會接近，並且掠過台灣北部海面，所以明天天氣和今天比起來就會稍微不穩定一些。

謝佩芸表示，周五整個鋒面系統通過，算是空檔，不過，到周六又有新一波鋒面在華南地區建立，周六、周日這波鋒面通過台灣。下周一稍微有些空檔，但是新的鋒面又在建立，下周二通過台灣。未來幾天鋒面建立和通過的節奏相當快，所以各地天氣變化情形也會比較多。

今天的天氣預測部分，謝佩芸表示，今天各地晴朗，雲量比較少。今天白天各地天氣大致穩定，不過，中午過後各地山區要留意午後陣雨發生狀況。各地溫度相當高，白天高溫可以來到31、32度以上，尤其南部內陸近山區高溫會來到34、35度，白天比較熱，要多加留意。

謝佩芸表示，今晨因為還是有受到東北季風影響，北台灣清晨比較涼，局部低溫只有15、16度左右。到了明天清晨，整體溫度會比較回升，和今天比起來感覺就不會那麼有涼意。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，明天將有一波鋒面通過台灣北部海面，沒有直接影響台灣，所以整體來說雨勢不會太大。不過在它掠過北部海面過程中，天氣會有一些些不穩定，所以在台中以北、東半部地區會有一些局部短暫雨，山區也可能降雨；尤其中午過後在熱力的加乘下，午後陣雨造成的效應會讓降雨比較明顯。

謝佩芸表示，周五鋒面通過之後，西半部天氣恢復穩定，東半部局部短暫雨，山區可能有午後陣雨發生。周六下一波鋒面又將再接近，台灣附近水氣增多，天氣和周五型態類似，但是中北部地區開始可能就有零星短暫雨，南部平地也會有午後陣雨狀況。

她說，周日預計是下一波鋒面影響台灣比較明顯的時間，所以周日鋒面通過的時候，各地天氣比較不穩定。

春天整個鋒面建立和通過的速度相當快，謝佩芸表示，所以有時候鋒面通過的時間稍微提前或延後一點點，整個下雨的時段就會差很多，所以要多留意氣象署所發布的最新預報資訊。

氣溫趨勢，謝佩芸表示，今天清晨在東北季風影響下，北台灣氣溫都明顯偏低，不過白天高溫回升得很快，高溫來到30度以上，所以日夜溫差相當大。到了明天清晨氣溫和今天相比會有一些回升，不過，明天因為雲量增多的狀況下，北台灣高溫和今天比起來又會下降，所以北台灣明天的感受比較不會像今天這麼熱，是比較舒適的狀態。

謝佩芸表示，不過鋒面通過之後，後續氣溫起伏相當快，忽冷忽熱的感覺未來1周還是會有。南部地區大致上高溫白天可以來到30度以上，南北往返注意溫度變化。 今天天氣預測。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供