反聖嬰未成形！賈新興：預估今年夏季正常海溫狀態為主

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估於去年冬季至今年春季會出現反聖嬰現象，但實際從3個月的聖嬰指標，以及最近的幾周指標發現，最終反聖嬰未成形。

他說，目前預估今年夏季以正常的海溫狀態為主。