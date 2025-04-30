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反聖嬰未成形！賈新興：預估今年夏季正常海溫狀態為主

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2020年至2025年3個月滑動平均聖嬰指標。圖／取自賈新興臉書
2020年至2025年3個月滑動平均聖嬰指標。圖／取自賈新興臉書

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估於去年冬季至今年春季會出現反聖嬰現象，但實際從3個月的聖嬰指標，以及最近的幾周指標發現，最終反聖嬰未成形。

他說，目前預估今年夏季以正常的海溫狀態為主。

至於聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣的影響，根據中央氣象署網站的「氣候百問」，台灣雖不在聖嬰事件的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發生（發展）時的冬季，對台灣氣溫有偏暖的影響，容易出現暖冬；隔年春季則易出現春雨偏多的情形，對隔年夏季氣溫也有偏暖的影響。而在有反聖嬰事件發生（發展）時，易使台灣秋季東部降雨增多，對冬季的影響則不明顯；對隔年夏季氣溫有低於平均值的趨勢影響。不過，每個聖嬰事件仍存在差異性。

聖嬰現象的預測。圖／取自賈新興臉書
聖嬰現象的預測。圖／取自賈新興臉書

反聖嬰 氣溫 聖嬰現象

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