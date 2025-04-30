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明天你放假嗎？51勞動節全解析 是否補班、薪資怎算、銀行開不開一次了解

聯合新聞網／ 綜合報導
明天就是51勞動節，根據《勞動基準法》第37條，只有受勞基法保障的勞工，可以享有這天的假期。聯合報系資料照
明天就是51勞動節，根據《勞動基準法》第37條，只有受勞基法保障的勞工，可以享有這天的假期。聯合報系資料照

5月1日是一年一度的勞動節，為表揚勞工貢獻的重要節日。儘管多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，而勞動節的由來為何，到底誰有資格放假，當天出勤薪資又該如何計算，聯合新聞網整理51勞動節QA問答，帶讀者一同了解自身的權益。

勞動節的由來？

勞動節的由來可以追溯到19世紀、美國工人爭取「每日八小時工作制」的運動。1886年5月1日，芝加哥舉行第一次示威，工人為了爭取合理工時發動罷工，引發警方鎮壓和激烈衝突，之後多國將這天定為勞工紀念日，象徵勞工運動的成果。而台灣則自1952年起將每年5月1日訂為「勞動節」，作為表揚勞工貢獻的重要節日。

勞動節是國定假日嗎？

《勞動基準法》第37條保障的「勞工國定假日」，並不是全民統一放假的國定假日。

勞動節誰可以放假？

根據《勞動基準法》第37條，只有受勞基法保障的勞工可以享有這天的假期。

依據《勞動基準法》第3條，勞工指的是以下產業：

•農、林、漁、牧業
•礦業及土石採取業
•製造業
•營造業
•水電、煤氣業
•運輸、倉儲及通信業
•大眾傳播業
•其他經中央主管機關指定之事業

通常不能放假的產業：

•沒有無固定營業地點或門牌號碼的小吃攤販，例如：辦桌的外燴或流動攤販
•醫師（公立醫院依法進用住院醫師除外）
•公私立學校編制內的老師、職員和從事教學者
•屬於個人服務業的家事服務工作者，如家教、看護等
•職業運動業的教練、球員、裁判
•國防事業（非軍職人員除外）

未來有望「全民放假」嗎？

日前有民間團體和政黨團體推動五一勞動節為全民的國定假日、全民放假，行政院長卓榮泰表態，相當願意這麼做，但仍要聽取勞資雙方意見，今年就實施或許有困難，努力明年可以達成。

勞動節放假需要補班嗎？

若你屬於勞工在勞動節本來就是放假一天，沒有所謂彈性放假的問題，因此勞動節放假並不需要補班。

今年勞動節有連假嗎？5/1連假規劃攻略

2025勞動節是在週四，沒有彈性休假，所以沒有連假，但如果禮拜五請假一天，就可以請一休四。

勞動節股市、郵局、銀行有休息嗎？

•股市在當天台股休市，不開盤、不交易，也不辦理交割作業。

•郵局在當天停止營業，除提供特定服務的郵局（如外幣兌換、集郵票品販售），其餘一律休息。

•全台銀行（包含民營及公股銀行）在勞動節當天都不營業。

勞動節上班薪資怎計算？

依照「勞動基準法」第37條規定的勞工應放假日，雇主應依法給假並給薪，若徵得勞工同意在當天出勤，工資應依法加倍發給。若事業單位違反規定，經查證屬實，將處2萬元至100萬元罰鍰，並公布事業單位或事業主名稱及負責人姓名。

以下為舉例：

•若為時薪制勞工約定五一勞動節出勤，以時薪新台幣190元計算，工作8小時就要發給3040元工資。

•若為月薪制勞工，當天只要出勤1小時就應加發一日工資，出勤第9小時起，前2小時再按平日每小時工資另加給1又1/3倍、後2小時按平日每小時工資再加給1又2/3倍。

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勞動節 國定假日

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