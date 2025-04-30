母親節送什麼媽媽才開心？2選項成熱門 1地雷別踩：會被反嗆

今年5月11日的母親節即將到來，送什麼禮物才能符合母親需求呢？一名女網友發文，稱她在挑選母親節禮物時面臨選擇障礙，想要送實用又有意義的禮物，但母親似乎什麼都不缺，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示每次到母親節都不知道要送什麼禮物，她想送給母親實用又有意義的東西，但母親每次都說「什麼都不缺」，因此她今年想提早準備。

原PO表示，她想到三個選項，第一個是送名牌包包，因為母親跟她暗示過想換好看又不重的包包，她也有做過功課，鎖定巴黎世家的一款包包，容量大且簡約；第二個是送醫美療程，母親平時很勤於保養，考慮幫她安排美容療程，讓母親照鏡子時都很漂亮；第三個是送一次日本旅行，母親是超級日本迷，時常想去吃日本食物、泡溫泉和逛藥妝店，如果能陪她一起去，將是美好的回憶。

此文一出，不少網友認為「醫美」和「旅行」的選項不錯，「覺得醫美這選項不錯，畢竟媽媽們自己也不會主動去做醫美，可以事先幫忙安排好帶她去諮詢」、「如果媽媽有提到在意鬆弛、頸紋，做醫美直接對症下藥」、「日本小旅行感覺會是很棒的回憶」、「帶媽媽出國真的超值，去年帶她去京都泡湯，旅行的每天她都說自己好幸福」。

另有網友提到送飾品和水壺母親也會很開心，但建議不要送「家電」，「建議大家絕對不要送家電類，之前送過吸塵器，結果我媽說妳是要我繼續打掃家裡的意思嗎？直接反被嗆」、「我送過金飾，像小金手鍊這種長輩都超愛，覺得有收藏價值又保值」、「去年是送客製化磁吸水壺，媽媽到現在不管追劇、運動都還在用」。