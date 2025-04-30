快訊

華府直擊／川普百日人民怒吼民主黨噤聲 台灣怎應對？

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

傻眼！澳洲電台女DJ是AI生成「播半年才被發現」 超正臉龐曝光

母親節送什麼媽媽才開心？2選項成熱門 1地雷別踩：會被反嗆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在挑選母親節禮物時面臨選擇障礙，想要送實用又有意義的禮物。 示意圖／ingimage
一名女網友在挑選母親節禮物時面臨選擇障礙，想要送實用又有意義的禮物。 示意圖／ingimage

今年5月11日的母親節即將到來，送什麼禮物才能符合母親需求呢？一名女網友發文，稱她在挑選母親節禮物時面臨選擇障礙，想要送實用又有意義的禮物，但母親似乎什麼都不缺，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示每次到母親節都不知道要送什麼禮物，她想送給母親實用又有意義的東西，但母親每次都說「什麼都不缺」，因此她今年想提早準備。

原PO表示，她想到三個選項，第一個是送名牌包包，因為母親跟她暗示過想換好看又不重的包包，她也有做過功課，鎖定巴黎世家的一款包包，容量大且簡約；第二個是送醫美療程，母親平時很勤於保養，考慮幫她安排美容療程，讓母親照鏡子時都很漂亮；第三個是送一次日本旅行，母親是超級日本迷，時常想去吃日本食物、泡溫泉和逛藥妝店，如果能陪她一起去，將是美好的回憶。

此文一出，不少網友認為「醫美」和「旅行」的選項不錯，「覺得醫美這選項不錯，畢竟媽媽們自己也不會主動去做醫美，可以事先幫忙安排好帶她去諮詢」、「如果媽媽有提到在意鬆弛、頸紋，做醫美直接對症下藥」、「日本小旅行感覺會是很棒的回憶」、「帶媽媽出國真的超值，去年帶她去京都泡湯，旅行的每天她都說自己好幸福」。

另有網友提到送飾品和水壺母親也會很開心，但建議不要送「家電」，「建議大家絕對不要送家電類，之前送過吸塵器，結果我媽說妳是要我繼續打掃家裡的意思嗎？直接反被嗆」、「我送過金飾，像小金手鍊這種長輩都超愛，覺得有收藏價值又保值」、「去年是送客製化磁吸水壺，媽媽到現在不管追劇、運動都還在用」。

出國旅遊 名牌包 母親節 禮物 醫美

延伸閱讀

她列三經歷嘆「Z世代超沒素質」…網共鳴推測原因

住西班牙飯店發現門鎖被破壞過 內行教學：使用「2物」可防盜

阿嬤誤認念「農業學校」 他無奈公開校名網笑翻

大學同學婚禮卻坐高中桌…她無奈放鳥 網共鳴：不能接受

相關新聞

上路5年簽署不到1% 病主法將大翻修

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路五年，迄今僅十萬三千多人簽署，簽署率約百分之○點四五，朝野立委均認為數千元諮詢費...

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，經查該列車駕駛一連串未遵守4項SOP，若能遵守任1項規定，就有機會避...

「行人地獄」重罰挨罵 交通部小編嗆爆：難道開車會被行人撞死嗎？

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，最快6月實施。有網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這...

今熱飆35度高溫 吳德榮：梅雨季第1道移動性鋒面下周二通過

昨天各地最高溫約30至33度，今晨北部氣溫仍偏低，平地最低溫約14至19度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應...

美國進口酪梨、生蠔重金屬超標 食藥署全退運銷毀

衛福部食藥署今天公布8批邊境檢驗不合格產品，近半數為美國進口，包括1批生蠔及2批酪梨，被檢出重金屬鎘含量超標，邊境共退運...

母親節送什麼媽媽才開心？2選項成熱門 1地雷別踩：會被反嗆

今年5月11日的母親節即將到來，送什麼禮物才能符合母親需求呢？一名女網友發文，稱她在挑選母親節禮物時面臨選擇障礙，想要送實用又有意義的禮物，但母親似乎什麼都不缺，她考慮送名牌包、醫美療程或日本旅行，對此詢問網友們的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。