高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，經查該列車駕駛一連串未遵守4項SOP，若能遵守任1項規定，就有機會避免事件發生，高鐵為此採3大改善措施，包含暫停該駕駛勤務3個月，進行教育訓練及安排航醫進行心理測驗與適性檢查，另重申規章及加強防止此類人為疏失。

高鐵14日一列北上204次車次，原訂當天上午8時26分抵達板橋站，因駕駛人為疏失，導致車門未開啟即離站，逾150名旅客受到影響，高鐵事後也啟動進行調查和檢討，並先暫停該名駕駛勤務，且依據高鐵SOP標準作業流程規定，對該名駕駛進行驗尿檢查。

高鐵今赴立法院交通委員會針對此事件進行報告，經查該列車駕駛個人一連串未遵守4項SOP，若能遵守任1項規定，均有機會避免事件發生，目前已暫停該駕駛勤務，對該員實施特別訓練，通過後將安排駕駛督導隨車督察確認，確認該員改善狀況，期間約2個月，再安排行航醫進行心理測驗及適性檢查，期間約1個月，通過後才能恢復執勤資格，合計約需暫停勤務3個月。

此外，高鐵指出，本案懲處提報將由獎懲審議委員會審議，依審議結果辦理相關懲處事宜。另外2大改善措施，像是發布通告提醒全體駕駛應落實作業程序，重申遵守規章作業與紀律，要求駕駛執勤時務必詳實確認運轉車次各站停車資訊，並依停站資訊落實釋放車門開放權限。

駕駛應落實通訊作業，附送確認完整訊息後再處置；勤務中應落實確認勤務內容，若有疑問應立即詢問行控中心；發布本案例「駕駛經驗學習分享」，供全體列車駕駛學習，強化駕駛對作業程序的’落實度。

高鐵進一步指出，也會增修規定加強防止此類人為疏失，行控中心律定控制員僅通知需停靠板橋站的駕駛，有關月台軌設定通過列車的臨時速度限制時，修訂日後一致性用語，避免駕駛產生疑惑。

如遇到列車未依計畫開門即離站時，列車長應使用PEI通知列車駕駛輾停發車，並通報行控中心；列車駕駛收到列車長PEI提醒，立即停車；行控中心接獲列車長通知時，將立即取消該列車進路，並通知駕駛僅停車，並依當時調度情況，決定返回車站或至下一站停靠供旅客上、下車。