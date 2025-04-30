未來天氣4重點 賈新興：觀察周五熱帶性低氣壓生成機率

今天各地天氣穩定，午後竹苗山區及南投山區有零星短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天傍晚微弱鋒面通過，周六、周日台灣周邊水氣多，下周二午後微弱鋒面影響；此外，觀察周五在菲律賓東南方熱帶性低氣壓生成機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後新竹以北及宜花東有零星短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨。傍晚受微弱鋒面通過，台中以北及宜花轉有局部短暫雨。周五，花東山區有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花東有局部短暫雨。周六，雲林至台南沿海有零星短暫雨，午後台中以南、台中以北的山區及宜花東有局部短暫雨。周日，台中以南沿海及北海岸有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

下周一就是24節氣的立夏。賈新興表示，下周一午後各地山區有零星短暫雨。下周二午後受微弱鋒面影響，彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周三，午後各地有局部短暫雨。下周四受鋒面於北部外海通過，彰化以北有局部短暫雨，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及鵝鑾鼻亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。