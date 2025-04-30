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今天更熱午後山區零星雨！明起水氣增 下周鋒面系統頻繁

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地普遍晴時多雲天氣，氣溫比昨天更高，西半部白天高溫30度以上，局部內陸或南部地區再高一些，東半部27至28度。本報資料照片
今天各地普遍晴時多雲天氣，氣溫比昨天更高，西半部白天高溫30度以上，局部內陸或南部地區再高一些，東半部27至28度。本報資料照片

今天各地普遍晴時多雲天氣，午後山區有雲量增多及零星短暫陣雨機會。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，氣溫比昨天更高，西半部白天高溫30度以上，局部內陸或南部地區再高一些，東半部27至28度。

明天台灣北方海面有鋒面系統活動，歐宗學表示，預估只會偏北通過，對台灣沒有明顯的直接影響，但會有雲系從台灣西方發展移入帶來水氣增多，中北部、東半部地區都會轉為多雲或陰天，並且有局部短暫陣雨，雨勢不大。

歐宗學表示，南部地區受影響相對較小，仍可維持多雲到晴天氣，午後時段在山區附近才有些零星短暫陣雨機會。有天氣轉變的地方氣溫也會跟著變化，白天高溫會稍微降低，早晚低溫則會提高，整體日夜溫差將會縮小。

周五鋒面就會快速遠離，歐宗學表示，水氣再度減少，在東北轉偏東風環境中，東半部地區及午後各地山區有局部短暫陣雨機會，南部山區的雨勢可能會比較明顯一些。

歐宗學表示，周六逐漸轉為南風環境，水氣將再次增多，預估仍是午後陣雨天氣，但降雨範圍可能會擴及中南部及東半部的平地區域，也會開始有較旺盛的對流雲系發展帶來雷雨機會，留意下午天氣變化。

周日再度有鋒面通過台灣附近，不過，歐宗學表示，結構並不強，各地有局部短暫陣雨機會，仍是在午後時段仰賴熱力作用幫助之下，才會有比較明顯的對流雲系發展帶來雨勢。

歐宗學表示，目前看下周會頻繁有鋒面系統在台灣附近發展活動，整體天氣狀態較不穩定，天氣時晴時雨、也可能會有瞬間強降雨。即將進入梅雨季節，暫時還沒有典型的梅雨鋒面影響，先檢視並整理周遭環境的排水設施，清除阻礙排水的物品，以免大雨來臨時造成積淹水問題。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 高溫

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