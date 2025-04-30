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「行人地獄」重罰挨罵 交通部小編嗆爆：難道開車會被行人撞死嗎？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，最快6月實施。本報資料照片
為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，最快6月實施。本報資料照片

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，最快6月實施。有網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這種方式往民眾身上拿錢」，質疑政府漠視行人違規亂象，「這部門沒有存在的必要了」。交通部粉專小編回嗆，「行人本來就是弱勢，難道你開車、騎車會被行人撞死嗎？」

一名網友在交通部臉書粉專留言，「不要只想擴大未停讓行人罰款，不要只想用這種方式往民眾身上拿錢！講的好像行人都是弱勢，離開辦公室用眼去馬路上看行人違規數！看到交通部嬉皮笑臉的按其他留言只有火大，這部門沒有存在的必要了」。交通部Tag對方回應，「行人本來就是弱勢，難道你開車、騎車會被行人撞死嗎？」

有網友將這則對話截圖，轉分享到「反攻大路」臉書社團，盛讚「這種小編麻煩多來一點」。其他網友表示，「交通部小編比交通部長還懂交通」、「原來交通部會回留言」、「終於來了一個懂事的小編」、「這肯定是交通部裡最誠實的公務員，其他公務員只會唬爛你」、「我的天有這麼棒的小編」、「與其讓小編回覆這些沒營養的留言，不如好好動動腦看看怎麼改善交通吧」、「難怪只能當小編，這種觀念在台灣注定升不上去。官感不好的小編」。

交通部3月曾召開記者會說明加重車輛撞行人的懲處，交通部長陳世凱表示，「行人在斑馬線上被車撞是國恥」，要保護行人就要有更多及更強勢的作為。未來所有駕駛人通過行穿線時都要注意，若撞傷或撞死行人，罰則將會提高。導致行人輕傷，罰則提高至1.8萬元，另吊扣駕照1至2年；若撞到行人導致重傷或死亡，罰則3.6萬，並吊銷駕照，致人死亡者，5年內不得再考照，致人重傷者4年不得再考照。

至於加嚴法制化的相關期程，陳世凱說，今年年中會有進展，罰金加重今年6或7月就可以實施，吊扣駕照及吊銷駕照相關修法，預計5月會送到行政院，並經立法院立法。

有網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這種方式往民眾身上拿錢」，質疑政府漠視行人違規亂象。交通部粉專小編回嗆，「行人本來就是弱勢，難道你開車、騎車會被行人撞死嗎？」圖／取自「反攻大路」臉書社團
有網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這種方式往民眾身上拿錢」，質疑政府漠視行人違規亂象。交通部粉專小編回嗆，「行人本來就是弱勢，難道你開車、騎車會被行人撞死嗎？」圖／取自「反攻大路」臉書社團

交通部長 行人地獄

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