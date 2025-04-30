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今熱飆35度高溫 吳德榮：梅雨季第1道移動性鋒面下周二通過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天氣溫續升，各地晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大。本報資料照片
今天氣溫續升，各地晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大。本報資料照片

昨天各地最高溫約30至33度，今晨北部氣溫仍偏低，平地最低溫約14至19度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天氣溫續升，各地晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大；午後山區偶有零星降雨的機率。北部14至32度、中部19至33度、南部19至35度、東部15至32度。

吳德榮說，明天微弱鋒面掠過北部，下午起雲量增多、北台灣及中南部山區轉有局部短暫降雨的機率。周五好轉為多雲時晴，天氣偏暖；花東及午後山區偶有局部降雨的機率。

周六、周日各地大致多雲時晴，吳德榮表示，天氣偏暖，台灣附近水氣多，大氣不穩定，常有對流發展，尤其午後陸地上發展得更強，應注意其伴隨的陣雨或雷雨。

下周一不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。吳德榮表示，下周二、周三梅雨季第1道移動性鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨。下周四、周五鋒面漸遠離，天氣好轉，但仍有熱帶擾動圍水氣，是否產生間接的影響，需持續觀察。

吳德榮表示，歐洲系集模式模擬未來10天熱帶擾動，大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉；美國系集模式模擬則發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉；兩者不僅只路徑不同，也代表東亞環流型態的模擬亦不同，但皆不利於在未來10天內形成、冷暖氣團對峙的梅雨滯留鋒。由於模擬資料相當分歧、不確定性仍大，不適合下定論，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式（左圖，取自weathernerds）模擬未來10天熱帶擾動，大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉；美國系集模式（右圖，取自weathernerds）模擬則發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式（左圖，取自weathernerds）模擬未來10天熱帶擾動，大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉；美國系集模式（右圖，取自weathernerds）模擬則發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 鋒面

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