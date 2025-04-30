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今晴朗偏熱 明天北部轉雨 氣象署：周日起鋒面一波波

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大至晴朗穩定、水氣偏少，白天高溫預估會再上升一些，東半部為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度，感受上溫暖偏熱。本報資料照片
今天各地大至晴朗穩定、水氣偏少，白天高溫預估會再上升一些，東半部為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度，感受上溫暖偏熱。本報資料照片

今天各地大致晴朗穩定、水氣偏少，中央氣象署表示，僅東南部地區偶有零星降雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象署表示，今天清晨仍稍涼，北部及東北部低溫約19、20度，其他地區為21至23度。隨著東北季風減弱，環境轉為偏東風，白天高溫預估會再上升一些，東半部為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度，感受上溫暖偏熱。

明天鋒面掠過北部海面，中部以北及東半部降雨機率增，偶有零星短暫陣雨，尤其北部及東北部降雨較明顯，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五、周六環境逐漸轉為偏南風，水氣仍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

周日另一鋒面快速通過；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一再一鋒面接近、下周二鋒面影響，環境不穩定，鋒面影響的時間及程度變化大；中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花、東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部22~32度，中部23~32度，南部24~33度，東北部23~29度，東部24~29度，東南部24~33度；澎湖25~30度，金門22~28度，馬祖20~26度。

下周三鋒面通過，下周四、下周五又一鋒面接近，水氣仍多，天氣較不穩定，各地降雨機率較高，降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署最新預報資訊。

明晚至周五馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度。春季天氣變化快速，後期天氣及鋒面影響時程不確定性大，注意氣象署最新預報資訊。

氣象署 鋒面 馬祖

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