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5月徵文主題：你喜愛吃到飽嗎？

聯合報／ 本報訊

龍蝦、干貝、和牛，加上甜點飲品、知名冰淇淋，自助式buffet是許多民眾最喜愛的用餐選擇，這對你有吸引力嗎？想至吃到飽餐廳歡慶母親節嗎？歡迎來信分享用餐經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，5月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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母親節

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