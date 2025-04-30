健康你我他／發冷顫抖呼吸喘 兩次闖過生死關

二次闖過生死關頭，感恩曾經救過我命的醫護人員。圖／陳亞梵提供 高二那年，17歲。我從私中住校下午放假返家，吃完晚餐後，躺在客廳沙發小睡，一個多小時後不舒服，全身冒冷汗、顫抖、呼吸喘，趕緊叫媽，緊急坐計程車到中心診所掛急診。醫師請護理師先吊點滴、打針、抽血檢查等。

爸從公司趕來，狀況還未改善，依稀聽到父母問，「有沒有救？」媽急得流淚，「阿弟怎麼了？」過了一陣子稍好一點，但危險還在，醫師診斷是風濕性心臟病，要立刻住院，結果一住10天才出院，這是我第一次從鬼門關回來，返家後，仍要服藥休養，身體為重，我也休學了，而後重考。

28歲，在上班，公司離家近，中午偶會回家吃午餐再回公司。病發那天剛好回家吃午餐，媽煮了水餃，吃了幾顆，突然心跳加速、發冷、顫抖、呼吸困難，大喊媽，這次是到仁愛醫院急診。護理師扶我躺下，叫我放輕鬆，但身體卻控制不住，猶記得醫師幫我打了鎮定劑，也抽血檢查。

觀察半小時，好一些了，二小時後，醫師開降心跳藥，請我先回家休息。後來看遍各科門診，才診斷是恐慌症，嚴重影響生活幾年，還去進行團體治療。感謝當時的醫師及護理師照顧，耐心又仔細，我的大姊也是護理師，更能體會他們的辛勞。

如今我已至中年，生命真是不易，生死關頭二次，感恩曾經救過我命的醫護人員。