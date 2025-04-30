視覺能力退化 提高老人跌倒風險

根據研究指出，長者跌倒與視覺功能退化密切相關。許多銀髮族認為自己視力還可以，卻忽略了「對比敏感度」與「深度知覺」這兩個容易被低估的視覺能力，一旦降低，不只生活品質受影響，更大幅提高跌倒風險。

「對比敏感度」是指分辨物體與背景差異的能力，當對比能力下降，即使視力表測得1.0，實際上在昏暗或光線變化的環境中也難以看清障礙物；而「深度知覺」則關係到我們是否能準確判斷台階高度或地面凹凸，對行走安全影響重大。

白內障、黃斑部病變、視神經萎縮等眼疾也是高風險因子。臨床上，也常見長者配戴不合適的眼鏡或長期未留意眼鏡狀況，導致空間感混亂、步態不穩。

建議65歲以上長者每年進行一次完整視覺功能檢查，除了基本視力，也應檢測眼底健康、對比敏感度與雙眼協調狀況等。若發現問題，可盡速前往驗光所尋求驗光師檢查評估，若是屈光問題則可以調整鏡片，若是有疑似眼疾時由驗光師轉介眼科進一步診治，預防勝於治療。

根據世界衛生組織（WHO）「世界視覺報告」與「JAMA Ophthalmology」等研究指出，視覺功能障礙確實會顯著增加長者跌倒風險。視覺穩定是長者安全行走的第一步。重視視覺健康，才能守住生活的自由與尊嚴。