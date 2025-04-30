健康主題館／二尖瓣逆流 無聲殺手

台灣即將邁入超高齡社會，二尖瓣逆流是最常見的心臟瓣膜疾病，發生率約為人口的1%至2.5%，隨年紀愈大，發生率愈高，若不及時治療，恐致心臟擴大，心衰竭甚至死亡。台北榮總引進二尖瓣膜不停跳微創修補手術，病人心臟無需停止，不必使用體外循環機，侵入性較小，透過手術中食道超音波的影像輔助，醫師可進行精確瓣膜修補，但需自費。

台北榮總外科部心臟血管外科主治醫師許喬博說，二尖瓣逆流原因包括退化、感染、長期壓力等，讓心臟收縮時，瓣膜未能關閉好，導致心臟無法有效將血液經主動脈送往身體其他部位，影響心臟效率，二尖瓣逆流早期沒有症狀，多經醫師檢查其他疾病聽診發現。

台北榮總副院長曾令民指出，二尖瓣逆流發生率不低，傳統開胸手術須停止心跳，同時接上心肺體外循環機，但手術傷口大，患者常術後疼痛、恢復速度慢、住院天數長，北榮引進二尖瓣膜不停跳微創修補手術，術後傷口小、恢復快。

二尖瓣膜不停跳微創修補手術 圖╱台北榮總提供

不停跳微創手術 切口5公分

二尖瓣膜不停跳微創修補手術，只需在病人左側胸部開一個小切口，大小約5公分，通過一根細長器械穿過心尖至左心房及左心室間，將特殊的人造腱索精確地綁在逆流的二尖瓣葉上，再將人造腱索拉回心尖處，然後調整長度，直到二尖瓣逆流在超音波影像下消失為止，這時候再將人造腱索固定好，達到修補二尖瓣的目的。

38歲蔡小姐患有二尖瓣逆流，民國107年曾接受傳統達文西二尖瓣膜修補手術。她說，術後恢復良好，約3年前開始重訓，因每年冬天都會出國滑雪，於去年出國前，教練加重硬舉訓練，但隨後某天晚上睡覺時，突然出現喘、胸口緊、背痛等症狀，隔天就醫檢查。

許喬博說，檢查發現，蔡小姐病情回到未手術前的狀態，但若再次使用傳統手術修補，因不易區分是之前的人造腱索斷裂，或是新的腱索斷裂造成逆流復發，且傷口的沾黏及心房與心室中間的尖瓣環都會影響腱索修補的效果，困難度更高，因此蔡小姐今年經接受全新微創修補技術，術後狀況良好，也沒有逆流的情形。

二尖瓣膜修補術比一比 製表／沈能元

二尖瓣逆流 重訓適可而止

另一名患者50歲陳先生說，2年前感冒時意外檢查出嚴重二尖瓣逆流，且心臟已慢慢變大，為避免繼續惡化，今年3月接受新式手術治療，術後在恢復室觀察6個小時，就直接回到病房，超音波檢查也不再有逆流，於一周後出院。

許喬博指出，手術需心臟內科醫師全程操作食道超音波，因手術對患者身體傷害較輕，術後併發症如感染、出血較少，該項手術適合早期二尖瓣逆流患者，復發機會較低。

台北榮總心臟內科主治醫師宋思賢說，二尖瓣逆流病史者從事重訓時，應適可而止，也應避免熬夜，以防血壓升高，造成病情復發。他提醒，半夜睡覺時，環境通常比較安靜，可以多注意心臟跳動的情形，若出現異常情形應速就醫。