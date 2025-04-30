進食順序搞錯 飯後血糖易飆高

為什麼吃完飯後總是昏昏欲睡？是血糖太高嗎？台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，「餐後嗜睡」跟血糖波動有關，若吃太飽，體內大量血液集中在消化道系統，當大腦的供血量減少，就容易造成餐後疲倦。

陳宏麟指出，血糖是大腦的主要能源，過高或過低都會影響精神狀態。高升糖指數（高GI）食物會迅速被分解吸收，讓血糖在短時間內升高後又下降，是讓人想睡的元凶。進餐順序、攝取的食物種類都會影響血糖波動，建議應先吃蔬菜、蛋白質食物，最後才吃碳水化合物，若空腹先吃澱粉，會導致血糖劇烈升高。

當血糖調節不良、數值上下波動區擴大，容易得到糖尿病。「糖尿病前期是可逆的。」陳宏麟說，許多民眾沒有定期檢查的習慣，不知自己是糖尿病前期。若糖化血色素（HbA1c）介於5.7%至6.4%，即表示處於糖尿病前期，應積極透過均衡飲食、規律運動及改變生活習慣，使血糖恢復正常。

糖尿病是國人十大死因之一，據「2019-2023年國民營養健康調查」統計，20歲以上國人盛行率為12.8%，等於每8人有1人罹患糖尿病，與吸菸、缺乏運動及不健康飲食等危險因子密切相關。

國健署表示，糖尿病初期常缺乏明顯症狀，若長期控制不佳可能導致多種併發症，建議民眾掌握「顧血糖4招」，透過免費成人健康檢查了解三高狀況，並利用「科學算病館」評估個人糖尿病的風險，加上飲食及運動，戒除吸菸，遠離罹患糖尿病的風險。

1.定期健檢：今年起成人預防保健服務放寬適用年齡，提供30歲以上民眾免費健康檢查。

2.均衡飲食：每天適量攝取六大類食物，以「原型食物」為主，避免過度攝取精製糖類或含糖食物。

3.規律運動：每周累積至少150分鐘中等強度的身體活動，如健走、太極拳、桌球或羽毛球等，並結合阻力運動及柔軟運動。

4.遠離菸害：吸菸會使血糖上升，增加罹患心血管疾病的風險；其尼古丁物質會降低胰島素的敏感度，引發胰島素的阻抗。