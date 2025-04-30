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總統一句讚 邱泰源： 健保論人計酬 花東擴大辦理

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
總統賴清德日前讚許花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功，衛福部長邱泰源（左）29日指出，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理。記者沈能元／攝影
總統賴清德日前讚許花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功，衛福部長邱泰源（左）29日指出，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理。記者沈能元／攝影

賴清德總統日前於二○二五健康台灣全國論壇提出健保改革想法，提到花蓮縣秀林鄉「論人計酬」計畫成功，應擴大推廣。衛福部邱泰源昨進一步表示，「論人計酬」計畫將於花蓮、台東等縣市擴大辦理，且不會限制某個疾病或醫療單位，此為政府現在的確定方向。

邱泰源指出，賴清德總統提到花蓮秀林鄉「論人計酬」計畫成功，希望醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所可以更緊密的結合，並且由各醫療院所自行研議如何合理分配總額，達到財務自主的理念。此外，除了照護病人，還需納入更多的健康促進元素，做好疾病預防。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，欲擴大試辦「論人計酬」，應從小規模開始，再擴大至區域，可先從洗腎患者、長照機構住民做起，先控制風險和對象，才較為務實、安全。至於擴及至花蓮、台東全區域應可作為中長期計畫循序漸進，逐步研議。

洪子仁指出，洗腎患者、長照機構住民的醫療需求穩定且可預測，若執行「論人計酬」，就可了解健保支付是否合理、足夠。另擬定相關醫療品質監測指標，觀察患者、住民醫療品質有無上升，這才是該計畫能否擴大的觀察重點。同時觀察醫療院所、醫師等參與意願，作為擴大試辦時的參考依據，「快速的擴大計畫，反增加失敗風險。」

洪子仁表示，花東地區如欲實施「論人計酬」，應先檢討健保支付制度，當地地區基層診所家數多、大醫院少，病人大多至診所就醫，應給予基層診所合理的給付制度。其次，醫療院所間的資訊必須暢通無阻，以利轉診。想讓醫師不以治病為重心，轉為全人全照顧、預防疾病，這需時間醞釀。

至於總統提及「各收各管」概念，各界意見不一。邱泰源表示，「各收各管」概念需許多配套措施，例如，各醫院財務如何合理分配，另建立完善的雙向轉診系統、家庭醫師制度、加強社區醫療品質等。全國目前有八十一個分級醫療策略聯盟，包括台大醫院的星月計畫、長庚醫院的雁形計畫等等，需要加強醫療與長照、社會安全網、志工系統等緊密結合，才能夠面對超高齡化社會的挑戰。

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