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病主法簽署執行率低 全因民眾聽到諮商自費價就打退堂鼓

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「病人自主權利法」上路五年，簽署效率不彰；圖為民眾在預立醫療諮商門診簽署預立醫療決定。圖／聯合報系資料照片
「病人自主權利法」上路五年，簽署效率不彰；圖為民眾在預立醫療諮商門診簽署預立醫療決定。圖／聯合報系資料照片

病人自主權利法」上路五年，簽署效率不彰，且實際執行率極低，台灣安寧照顧協會常務監事蘇文浩表示，病主法強調病人擁有「自主選擇」醫療決策的權利，但簽署程序複雜，需多方會談，另需付費諮商，確實讓許多民眾裹足不前。

「諮商費是民眾踏入診間、完成諮商的主要障礙。」蘇文浩說，最近一位民眾詢問病主法相關事項，在聽到自費價格時，就打了退堂鼓，直呼「為什麼要再多花這筆錢？」除了意願人，另需二位見證人，其中一人必須為意願人的二親等，條件嚴苛，而一人諮商費用為二至三千五百元，三人都需支付，可能破萬，所費不貲。

此外，政策推廣不足，也是一大問題，蘇文浩指出，若想預立醫療決定，另需了解核心重點為「意願人面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的嚴重疾病時，可預先選擇接受或拒絕維生治療及營養。」但這不等於安樂死，許多民眾錯誤認知，引發錯誤期待。

「自費、認知不足為推廣的最大鴻溝。」北市聯醫和平院區資深護理師李蓉臻表示，病主法立意良善，但大部分民眾不懂為何要花錢選擇自己怎麼死去？花錢諮商？再者，此法跟生死有關，事前需花許多時間讓當事人了解重點，才有機會進到諮商、簽署等程序，但臨床醫護人員已經忙到不行，怎有時間與個案解釋。

蘇文浩呼籲，衛福部應加強宣導，而所有醫師、相關學會均應參與其中，一起推行，讓每個健康民眾都能了解自己有機會善終，而不是將宣傳重點放在安寧病房，希望癌末、晚期重症患者簽署。

馬偕醫院積極推廣病主法，積極與教會、新北市長照機構合作，宣導病人自主觀念，了解善終意義，因此，簽署率全國最高，去年淡水馬偕的諮商人數為一二六二人，共一二四三人簽署；台北馬偕總院諮商人數四九四人、四七三人簽署。

安樂死 病主法 病人自主權 衛福部 護理師 長照 馬偕醫院

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