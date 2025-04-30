上路5年簽署不到1% 病主法將大翻修

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路五年，迄今僅十萬三千多人簽署，簽署率約百分之○點四五，朝野立委均認為數千元諮詢費用為成效不彰的主因，建議由主管機關編列預算支付，當事人不用支付諮商費用。此外，諮商場地放寬至長照機構、護理之家。

我國於二○一九年施行「病人自主權利法」，為亞洲第一部保障病人自主權利的法律，透過「預立醫療照護諮商」（ＡＣＰ）過程，患者與家人深度溝通，經由醫護人員給予專業意見，在家人及親友見證下，完成預立醫療決定，病人有權決定人生最後的醫療處置，避免讓自己不可逆昏迷，或成為永久植物人。

但是實施迄今，成效遠不如預期，簽署人數十萬三千多人，簽署率僅百分之○點四五。即使已經簽署，但最後真正執行率極低，顯示在推動及實際執行上遇到重重障礙。

為此，藍綠兩黨團均於本次立法會期提案修法，這也是「病人自主權利法」實施後的首次大修法。

執政黨團提案修法，希望放寬ＡＣＰ經費、ＡＣＰ執行場域，以及委任代理人資格放寬。立委劉建國表示，預立醫療諮商費用需數千元，為推動最大障礙，為此，在修法中明定諮商費用由主管機關編列預算，減輕病人及家屬的經濟負擔。

現行規定，需在醫療機構執行「預立醫療照護諮商」，但許多符合資格者住在護理機構、長照機構，劉建國認為，有必要擴大執行場域，不能僅限於醫療院所，擬修法納入護理機構、長照機構、心理治療所、心理諮商所等。

此外，簽署之後，落實比率極低，立委王育敏表示，關鍵在於法律並未明確規範應以簽署者意願為重，以致患者在失去意識時，家屬仍堅持己見，常與醫療團隊仍有衝突，為此，有必要增訂「關係人不得妨礙醫療機構依病人預立醫療決定的作為」。

「病人自主權利法部分條文修正草案」已排入本周四立法院衛環委員會，衛福部尚未提出院版草案，次長呂建德表示，相關議題涉及生命尊嚴，這不僅只是法律問題，更是倫理議題，需進一步釐清，待內部評估後正式對外回應。