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梅雨周日報到 今年雨量正常偏少

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
氣象預報中心主任陳怡良指出，展望今年5至7月，聖嬰現象將逐漸趨於正常，未來3個月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。記者胡瑞玲／攝影
氣象預報中心主任陳怡良指出，展望今年5至7月，聖嬰現象將逐漸趨於正常，未來3個月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。記者胡瑞玲／攝影

五月進入梅雨季，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今年首波梅雨鋒面將在本周日（五月四日）通過，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，下周二再有另一道鋒面接力，全台降雨機率高，中部以北、東半部有陣雨或雷雨。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，回顧今年一至三月春季狀況，平均氣溫為廿點四度，低於氣候平均值（一九九一至二○二○年）廿點八度，光是大陸冷氣團強度日數就有卅日，創下近廿年來第三多，其中有十一的平地測站的氣溫創下二○一一年以來第三冷紀錄。春季雨量為三二一點三毫米，略大於氣候平均值的二八二點八毫米。

陳怡良表示，台灣梅雨季降雨特徵，中部以北降雨開始較早，通常在五月上旬，南部普遍在五月中下旬或更晚，顯著降雨期則在五月後半或六月。展望今年五至七月，聖嬰現象將逐漸趨於正常，未來三個月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。

陳怡良表示，台灣梅雨季降雨情況不規律，雨量年際變化大，尤其近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但降雨時間有更集中、短時強降雨事件頻率更高的現象，除更易造成災害，也增加預報的困難度。

陳怡良說，今年五至七月中南部雨量預測為正常偏少，正常機率為百分之五十、偏少機率為百分之卅，目前水庫均是滿水，水情還是很理想，但仍呼籲民眾還是要節約用水。

冷氣團 強降雨 梅雨 氣象署 聖嬰現象 雨量

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