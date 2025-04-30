交部旅行業補助 最快7月有方案

美國對等關稅衝擊各行各業，交通部昨邀旅行業相關公協會理事長討論觀光產業的影響與應對。品保協會直言，目前雖尚未有明顯衝擊，但比較相同產品，今年團體旅遊比去年的報名率降低百分之八，企業獎勵有三分之一在觀望，因此希望可以恢復「促進旅行業發展方案」補助。

據了解，交通部長陳世凱坦言，美國關稅政策對台灣觀光產業未來潛在衝擊不可忽視，因此在會中承諾研議恢復補助方案，但礙於經費，補助方案要恢復到何種程度還需再研議，最快七月底前提出方案。

品保協會理事長張永成表示，過去觀光署使用觀光發展基金，推出「促進旅行業發展方案」補助，針對提升旅遊品質、多元行銷、產業轉型升級等，提供全台廿二家旅行公會及品保協會每年一億的補助金費。

張永成說，如今面對川普關稅政策，雖尚未有明顯衝擊，但比較相同產品，今年團體旅遊報名率確實在下降，因此希望可以恢復補助。

台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉說，單純的旅遊補貼無法解決旅行業困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。另有業者代表於會中提出諸多建議，像是觀光人才培育、旅行社與航空公司的合作模式等。

觀光署表示，觀光發展基金歷經疫情後已無經費，現在還有約四億元債務，對於業者建議將研議並爭取經費，但強調預算要用在救急。