汽車考照擬增「指差確認」 民團砲轟

行人零死亡推動聯盟上午在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧（中）呼籲交通部審慎思量，勿將民間團體當成錯誤駕訓考照政策的背書工具。記者陳正興／攝影

交通部公路局規畫於六月二日起，在汽車路考新增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，未落實一次就扣卅二分出局。不過行人路權團體、駕駛團體都持反對意見，質疑實際上路後難取締，且易影響車流及安全，實行指差確認作為考試標準，恐淪為形式。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛指出，「指差確認」適用於特定情境，在台灣目前僅有軌道運輸，如捷運、高鐵，以及台灣特定縣市的市區公車在應用，就連大型貨車駕駛從去年八月起也只需響應「轉彎暫停、安全再行」，並未全面強制指差確認，而在歐美等對駕駛行為規範嚴格的國家，也僅有要求擺頭確認而已。

林柏勛表示，聯盟並不建議普通小客車全面實行指差確認並作為考試標準，除過於形式主義，上路後難以取締，更容易影響交通車流及安全，建議應改為在路口處及遇行穿線時，擺頭確認是否有行人準備過馬路，或確認視線死角等方式，來完善制度並保障行人安全。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，公路局上周召集民團針對駕照精進措施進行討論，當時聯盟提出駕訓改革建議，包含建立一般及高齡駕駛回訓制度、整合實體和線上課程、恢復舉發和違規講習、嚴格品管駕訓教練水準等。

至於「小客車指差確認」，陳愷寧說，不僅聯盟未提議，會中諸多民團也表示不同意見，然而雙方未有共識之下，公路局仍強行推出，質疑交通部倉促修法，將民間團體當成為錯誤政策的背書工具。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾說，未來汽車停路口要跟公車一樣，停下來進行指差確認，當然可以，但沒有意義，反而會造成交通阻塞，行人地獄還沒解決，還造成車輛地獄的情況。

李威爾強調，現在大部分司機都會讓行人，政府現在最該做的，應該是行穿線及號誌退縮、行人及車輛號誌分流等兩大精進政策，而非要求汽車考照增考行穿線前指差確認，「這根本是脫褲子放屁」。

公路局表示，規畫新增小型車道路駕駛考驗「未落實指差確認及口誦」扣分項目，主要是希望養成駕駛人行經行人穿越道前減速慢行、確實注意周邊視野、保障行人安全，考量外界意見分歧，將持續邀集相關單位進行研商，滾動檢討修正。