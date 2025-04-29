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明高溫30度！周四變天降雨機率增 這日首波梅雨鋒面來襲

開幕不到1年驚傳收攤！「若櫻壽司」最終營業日是這天

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「若櫻壽司」西門店位於DON DON DONKI西門店同棟5樓，於2024年6月28日開幕。記者黃筱晴／攝影
「若櫻壽司」西門店位於DON DON DONKI西門店同棟5樓，於2024年6月28日開幕。記者黃筱晴／攝影

日系連鎖生活雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）旗下壽司品牌「若櫻壽司」，近日無預警宣布台北西門店最終營業日為5月11日，結束尚未滿1年的營運。該門市在3月底才公告縮短營業時間，沒想到相隔1個月卻迎來關店消息，引發喜愛日料的民眾關注。對此，品牌僅低調回應「一切以公告為主」，並未透露歇業原因與未來規劃。

若櫻壽司2023年底在台中老虎城店開設首家店舖，深受壽司愛好者的喜愛，其中，關西地區流行的「箱壽司」因在台灣日式餐廳較少見，成為饕客們必點的品項；西門店則是以在美國店鋪大受歡迎的「壽司卷」為主打，店內還不定期會舉辦鮪魚秀。

若櫻壽司除了西門店，目前還有台中老虎城店、高雄大立店2家店鋪，近期台中老虎城店因現場人手不足，販售品項及營業時間也有所變動。對此，品牌表示，「以公告內容為主，其他問題都不便回應」。

若櫻壽司近日無預警宣布台北西門店最終營業日為5月11日。圖／摘自若櫻壽司官方粉絲團
若櫻壽司近日無預警宣布台北西門店最終營業日為5月11日。圖／摘自若櫻壽司官方粉絲團

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