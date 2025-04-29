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高雄新增2例登革熱境外移入確診個案 至今年4月累計6例

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局今天新增2例境外移入登革熱案例。圖／衛生局提供
高雄市衛生局今天新增2例境外移入登革熱案例。圖／衛生局提供

高雄市今公布新增2例登革熱境外移入確診個案，1例為本國籍民眾到馬爾地夫旅遊，返國後發燒、肌肉痠痛症狀就醫，另1例為印尼移工，在香港轉機時已有症狀，主動告知雇主入境後急診就醫，未進入社區。衛生局表示，今年全國登革熱疫情截至4月27日，境外移入個案共49例，高雄市累積6例，較去年同期減少25%，

衛生局指出，今天新增2例登革熱境外移入確診個案，其中30多歲本國籍民眾，4月13日前往馬爾地夫旅遊，4月20日返國，4月22日出現發燒、肌肉酸痛，4月24日晚間至醫院急診，採檢NS1快篩陽性，4月25實驗室PCR檢驗結果為陽性（第二型）。

衛生局表示，另30多歲印尼籍重入境移工，3月27日回印尼，4月22日在當地已有頭痛、發燒、肌肉酸痛等不適症狀，4月26日在香港轉機時已先通知雇主有登革熱疑似症狀，回到台灣入境後由雇主陪同立即到醫院急診就醫，經採檢NS1快篩陽性，隔日實驗室PCR檢驗結果陽性（第二型），個案未進入社區。

衛生局祭出獎金防治登革熱，市民旅遊返國若有登革熱疑似症狀入境2日內主動回報，配合採檢、通報、疫調防疫工作，獲發防疫禮券500元，若確診，可獲2500元通報獎金。此外，市民或旅客自登革熱流行地區入境，因有疑似症狀就醫並配合住院等待PCR檢測報告，衛生局將另頒發1000元禮券。

針對重入境國際移工入境2日內前往友善診所或全市各區衛生所採檢，國際移工仲介或移工本人可獲贈防疫禮券200元。另針對東南亞或南亞入境旅行團，旅客於入境2天內出現疑似症狀，由導遊或領隊安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊或領隊將獲頒1000元禮券，該名旅客住院至檢驗結果出爐的住院費用亦由衛生局全額補助。

衛生局提醒，民眾旅遊返國兩周內若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請停止上班上課並速就醫、驗快篩，以利醫療院所及衛生單位後續防治。

高雄市衛生局今天新增2例境外移入登革熱案例。圖／衛生局提供
高雄市衛生局今天新增2例境外移入登革熱案例。圖／衛生局提供

登革熱 移工 衛生局

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