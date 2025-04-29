明天高溫30度！周日首波梅雨鋒面來襲 北東慎防雷雨

明天各地晴朗穩定高溫可達30度，但周四起變天，北東降雨機率變大，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日首波梅雨鋒面通過，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，下周二另波鋒面接力。

黃恩鴻表示，菲律賓東南方海面有熱帶擾動，若生成將成為今年首個颱風「蝴蝶」，但目前觀測其成颱機率不高，就算成颱，其路徑要影響台灣的機率也不高。

未來1周天氣部分，黃恩鴻說，明（30日）天氣與今天類似，各地晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨；周四（5月1日）後水氣增多，週日至下周二受到鋒面影響，天氣轉為不穩定。

周四有一道鋒面快速經過台灣北部海面，中部以北、東半部降雨機率增加，北部及宜蘭地區有局部短暫雨；周五、周六（5月2日、3日）環境風場偏南風，鋒面離開、水氣仍多，東半部有局部短暫降雨，西半部雲量較多，午後有局部短暫降雨。

周日（5月4日）首波梅雨鋒面通過，降雨更多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨；下周一（5月5日）環境風場轉南風，下周二（5月6日）又有另一波鋒面南下影響，全台降雨機率高，中部以北、東半部有陣雨或雷雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天各地高溫普遍高達30度，周四北部21至26度，中部21至28度，南部23至33度，東部21至28度；周五、周六起環境偏南風，沒有冷空氣南下，溫度逐日上升，高溫上看30度，北部21至32度，中部22至32度，南部24至33度，東部22至28度。

周日受到另一波鋒面影響，溫度略降，北部22至27度，中部23至30度，南部25至33度，東部23至28度；下周一、下周二再受到另波鋒面影響，北部22至32度，中部23至32度，南部24至33度，東部24至29度。

黃恩鴻提及，針對菲律賓東南方海面熱帶擾動，黃恩鴻表示，若其成形將成為今年首個颱風「蝴蝶」，但目前觀測其成颱機率不高，就算成颱，路徑影響台灣的機率也不高。