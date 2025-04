5月歐洲日音樂會 NSO、台北愛樂呈現跨世紀經典

歐洲經貿辦事處支持的2025歐洲日系列音樂會5月登場,國家交響樂團(NSO)與台北愛樂分別演出作曲家莫札特、布魯克納、韓德爾與巴赫經典作品,以音樂致敬歐洲文化。

歐洲經貿辦事處首度攜手合作NSO及台北愛樂,透過慶祝紀念與歐洲聯盟有關的5月9日「歐洲日」,展現歐洲與台灣在音樂領域日益深化的文化交流。

歐洲經貿辦事處長谷力哲(Lutz Güllner)今天在記者會表示,「歐洲日」是和平與合作的盛宴,象徵成功與啟發,展現堅持民主、人權與法治。台灣作為成功民主化的例子,同樣體現這份精神,期盼透過兩場音樂會拓展大眾視野,在音樂及其他領域開創更多交流成果。

5月3日「跨世代樂章」由NSO榮譽指揮呂紹嘉攜手鋼琴家嚴俊傑,演出莫札特(Wolfgang AmadeusMozart)C小調第24號鋼琴協奏曲,作品491(PianoConcerto No.24 in C minor, K.491),及詮釋布魯克納(Anton Bruckner)E大調第7號交響曲(SymphonyNo.7 in E major)。

5月7日由德國慕尼黑愛樂合唱團藝術總監赫爾曼(Andreas Herrmann)率台北愛樂演出「極致.1685」音樂會,演出韓德爾(Georg Friedrich Händel)「上主如是說」(Dixit Dominus, HWV 232)與巴赫(JohannSebastian Bach)「聖母讚主曲」(Magnificat, BWV243)。

呂紹嘉表示,他在歐洲生活時間占人生一半以上,能指揮這次音樂會對他意義深遠。莫札特與布魯克納作品雖創作於不同世紀,卻同樣直指人性,展現歐洲留給全人類的寶貴文化資產。身處遠離歐洲的台灣,仍能透過音樂緊緊相連這些精神。

赫爾曼說,韓德爾戲劇性的澎湃與巴赫靈性世界的深邃在他心中構成鮮明對比,期待在舞台呈現這些特質,讓觀眾穿越時空,與大師作品建立共鳴,感受豐富層次與永恆魅力。