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衛福部長推花東擴大論人計酬 洪子仁籲小規模起步較佳

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
總統賴清德於2025健康台灣全國論壇提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，達到「各收各管」。聯合報系資料照
總統賴清德於2025健康台灣全國論壇提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，達到「各收各管」。聯合報系資料照

總統賴清德於周日2025健康台灣全國論壇提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，達到「各收各管」，並提到花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功。衛福部健保署長石崇良指出，正評估花蓮秀林鄉論人計酬，預計擴及長照機構住民、洗腎病人兩大族群。衛福部長邱泰源今說，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理，沒有限制某個疾病或單位，這個是政府現在的方向。

邱泰源今天出席「衛福部所屬醫院第三屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」於頒獎前受訪指出，花蓮秀林鄉的論人計酬成功，因以人為中心，讓病人獲得完整照顧，同時重視健康促進，目前計畫在花蓮、台東區域擴大辦理，沒有限制某一個疾病，或某一個單位，而是整個區域來擴大辦理。

對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，論人計酬要擴大試辦，應從小規模開始，再擴大至區域，如先從洗腎病人、長照機構住民做起，在風險和對象可控下較為務實、安全，而擴大至花蓮、台東全區域，應可作為中長期計畫循序漸進，並再加以研議。

洪子仁指出，洗腎病人、長照機構住民的醫療需求穩定且可預測，若著手試辦論人計酬可了解健保支付是否合理、足夠，也可擬定醫療品質監測指標，觀察患者、住民的醫療品質有無上升，這才是計畫是否能更加擴大的觀察重點，同時也可觀察醫療院所、醫師的參與意願，作為擴大試辦時的依據，避免快速的擴大計畫反增加失敗風險。

至於，如何規畫花東地區論人計酬中長期計畫？洪子仁說，應從三方面擬定配套措施，首先，健保支付制度須進行通盤檢討，因花東地區基層診所多、大醫院少，病人多到診所就醫，應給予基層診所合理的給付制度，才不會造成基層診所多收治病人，尤其是多重慢性病患者後，反而增加經營壓力。

其次，醫療院所間的資訊流通須十分完整，讓轉診制度更加順場，不要讓重症病人卡在基層診所無法轉送至大醫院，延誤病情；最後，醫師醫療行為必須調整，不再以治病為重心，轉為全人全照顧、預防疾病為主軸，但這都需要時間醞釀。洪子仁說，論人計酬配套措施尚未完善，就將花東全區納入，恐將遭遇較大困難及挑戰。

健保 洪子仁 花蓮 賴清德

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