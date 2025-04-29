黃俊雄弟子獲全國模範勞工 秀史艷文口白致謝

勞動部今舉辦「114年全國模範勞工表揚典禮」，今年總共61名勞工獲獎，分別來自國防及高科技產業、製造業、醫療照護事業、民生服務業，以及布袋戲操偶師、電影美術設計、木作技藝等職人。模範勞工得獎人之一的王奕，是布袋戲大師黃俊雄門下弟子，今天也以史艷文口白表達感言。

王奕師承布袋戲大師黃俊雄，被譽為新一代史艷文代言人。跟在師父身邊28年，身兼學徒、助理跟司機，多年來潛心學習，並致力傳承與推廣傳統藝術，他曾榮獲雲林國際偶戲節「金掌獎」最佳口白藝術獎，今天受訪時也當場秀上一段史艷文口白，展現布袋戲迷們熟悉的聲調。

王奕說，布袋戲操偶師世代斷層嚴重，因此他特別注重傳承，吸引年輕世代入行，也努力提攜後備，成為推動布袋戲傳藝永續發展的力量。對於能獲選模範勞工，王奕說，今天就是人生四大喜之一的金榜題名時，他喜出望外，相當高興。

另一名獲獎的全國模範勞工、來自越南的TRINH THI ANH（鄭氏英），在台灣工作11年，去年「晉身」為中階技術移工。現在在公司擔任移工管理者，協助翻譯、解決同事們生活或工作上的疑難雜症，也幫同事們快速掌握機台操作。

努力自修中文的ANH，已經取得「華語文聽讀能力進階級證書」，她想起初來台時，語言困難，飲食也不習慣，思鄉讓她曾躲在宿舍偷哭。而她學中文的契機，則是因為交往了一名印尼籍男友，兩個人平時仰賴中文溝通，因此相約一起學習中文，兩個人現在都說得一口好中文。未來她想定居台灣，ANH說，因為台灣人善良又熱情，台灣的薪資也比較高。

同為全國模範勞工的SANIDAD EDMUNDO CABURAL（伊慕多），自菲律賓來台13年，中間輾轉到沙烏地阿拉伯工作3年，又回到台灣。他認為，相較於中東地區，台灣的工作環境、薪資、權益保障還是比較好。EDMUNDO來台第一年，就曾見義勇為，幫發生火災的鄰廠滅火。工作盡責的他，今年更進一步考取堆高機技術士證照。