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明高溫30度！周四變天降雨機率增 這日首波梅雨鋒面來襲

西班牙L.E.V.數位藝術節 劉辰岫作品登場

中央社／ 台北29日電

西班牙代表處文化組今年再度與西班牙L.E.V.數位藝術節合作，5月及9月均將辦理台灣數位科技藝術作品展演活動，藝術家劉辰岫的互動機械動力裝置「大地回音」將率先登場。

劉辰岫今天透過文化部表示，很榮幸受邀參加L.E.V.數位藝術節，將「大地回音」帶到歐洲，希望透過作品，讓世界看見科學與藝術交融獨特魅力，並展現台灣在實驗性媒體藝術領域創作能量與想像力。

「大地回音」以模擬地震「彈簧盒塊」模型（Spring-Block Model）為創作基礎，透過即時動態偵測技術及音樂科技「微粒合成法」，將微小動態即時轉換成擬真的地震聲響，參觀者的參與和即時反饋，讓感官能遊走於真實與虛擬自然狀態之間，隱喻人類與大地之間重新被定義關係。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，2021年藝術家黃心健在L.E.V.數位藝術節的創始地希洪市辦理「記憶的門戶」VR作品個展，此次展覽是在黃心健個展之後，再次邀請台灣藝術家於當地參展，藉由劉辰岫作品，帶領當地觀眾深入了解台灣當代數位科技藝術創新突破。

駐西組與L.E.V.數位藝術節接下來將在9月，持續邀請藝術家翁念慈與加拿大藝術家於馬德里展演，劉辰岫此次於西班牙希洪市展出作品，將於5月1日至4日在希洪市聖約翰浸信會教堂（Colegiata deRevillagigedo）率先登場。

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