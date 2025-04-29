避免手術同意書成「呈堂證供」 醫師律師提醒3重點

手術同意書本意是建立醫病治療共識，但發生醫療爭議時，卻也可能成為「呈堂證供」，雙方據以爭論醫師事前是否完整說明、病人是否充分知情同意。具律師身分的醫師吳政航提醒，把握手術內容應與醫師溝通、討論風險及併發症如何處理及病人參與醫療決策等3重點，才能讓手術同意書發揮真正的溝通作用、減少術後爭議，避免讓「是否充分知情同意」加深對立與歧見。

「從醫療的角度來看，手術同意書其實是促進醫病溝通的工具。」吳政航說，醫療的專業度高，手術說明書與同意書的內容，可以幫助病人快速了解手術相關知識，也降低醫師口頭說明可能產生的資訊落差；而透過系統性整理的書面資料，醫師也可以更有效率地把手術的常規資訊提供給病人，達到術前充分溝通。

吳政航表示，這個溝通過程是保障病人的醫療自主權，也就是讓病人先充分知情治療的相關資訊，再考量自身身體狀況、經濟條件、時間成本做出治療選擇，最後再行使同意權，理想上手術同意書是醫病討論的基準點，幫助雙方達成下一步治療的共識、朝著同樣目標前進。

從法律觀點來說，白紙黑字的手術同意書，吳政航坦言，這常在訴訟時成為醫病間攻防「是否充分知情同意」的證據，反而加深對立與歧見。如何讓手術同意書發揮真正的溝通作用，需要留意手術內容應與醫師溝通、討論風險及併發症如何處理和病人參與醫療決策等重點。

一、手術內容應與醫師溝通

吳政航表示，手術負最大責任就是主刀醫師，因此同意書最好由主刀醫師跟病人親自說明，病人之後若提出其他問題，主刀醫師如果沒有時間回覆，可授權由團隊其他醫師告知，這些說明過程均應做紀錄，證明有實質的告知。

有時病人可能直接詢問護理師或其他人員，吳政航說，若是事前準備等庶務事項，可由其他人員說明，但牽涉到手術的適應症、風險或併發症等事項，仍應由醫師解說，且病人才是身體的主人，因此也需要承擔一部分「知情」的責任，如果有聽不懂的地方要提問，讓醫療人員可以多做說明，避免「有聽沒有懂」。

二、討論風險及併發症如何處理

吳政航指出，最常見的爭議原因，就是手術後發生併發症卻沒有妥適處理，病人一旦找了其他醫師處理與評論，就容易對原本的醫師產生不信任，建議醫病雙方術前溝通時，最好預先討論可能產生的不適症狀，以及即使產生併發症，後續可以做哪些醫療處理，讓病人有心理準備，並能安心跟醫師合作。

對病人與家屬來說，吳政航提醒，出院時應該要了解出現哪些警訊時要立即回診，也可事先詢問院方是否有即時諮詢管道，以利及早處理併發症問題。

三、病人參與醫療決策

病人想獲得妥善治療，無法僅靠醫師單方面努力，病人的參與和合作也很重要。吳政航建議，病人的參與應該從疾病診斷階段就開始，強調正確的診斷是治療成功的關鍵，病人不妨主動向醫師瞭解病情診斷的依據、後續需要進行哪些檢查，甚至可再徵詢第二意見，以利更全面掌握自身健康狀況。

進入治療階段後，病人可持續與醫師討論各種治療方式的差異性，權衡利弊再做選擇；如果決定要動手術，應針對手術的內容進行了解，吳政航說，病人愈積極參與治療決策，愈能降低期望值的落差，也比較不會全歸咎都是醫師的決定，讓醫病更能攜手對抗疾病，而不會因溝通不良成為對立方。