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明高溫30度！周四變天降雨機率增 這日首波梅雨鋒面來襲

吉爾．夏漢推貝多芬10首小提琴奏鳴曲 音樂會台北首演

中央社／ 台北29日電

小提琴名家吉爾．夏漢（Gil Shaham）將首度挑戰完整呈現貝多芬10首小提琴奏鳴曲，並選擇在台北國家音樂廳作為全球首演之地，也讓台北再次成為世界音樂版圖中的焦點。

夏漢今天在牛耳藝術發布的新聞資料中表示，能夠以音樂為橋樑，將貝多芬的精神與大家分享，「是我一生中最值得珍惜的時刻。」

夏漢1971年出生於美國伊利諾州，父母都是以色列籍科學家。1973年，夏漢隨父母遷回以色列，並開始他的音樂之路。10歲初次登台，之後與以色列愛樂樂團合作演出。1982年，夏漢赴美就讀茱莉亞音樂學院，以絕佳演奏技巧開啟演奏生涯，屢獲葛萊美獎、法國唱片大獎等榮耀。

夏漢曾表示，他每隔一段時間就會回以色列演奏，但以色列依舊戰火頻仍，「我想起貝多芬創作音樂之時，的確是希望可以用音樂改變社會，我演奏著他的作品，似乎也做到了一些。」

貝多芬小提琴奏鳴曲被譽為小提琴與鋼琴室內樂曲目中的巔峰之作，這10首作品涵蓋貝多芬早、中、晚期的創作風格，展現了他從古典樂派過渡到浪漫樂派的歷程。對夏漢而言，這不僅是一場技巧與耐力的考驗，更是對音樂理解與表現力的挑戰。

在夏漢的規劃裡，將貝多芬的10首奏鳴曲分成3套節目，依照風格與時期巧妙編排，樂迷可以在夏漢精心繪製的音樂地圖裡，尋覓著貝多芬創作思路的演變，化成自己的音樂故事。

6月19日第1場將聚焦貝多芬早期3首奏鳴曲與著名的「克羅采」，展現初生之犢不畏虎的創作能量。6月20日第2場獨奏會，以第4、第5與第10號奏鳴曲為主。

6月22日夏漢將帶來貝多芬晚期3首奏鳴曲，這組作品完成於貝多芬面臨聽力危機之際，其音樂中交織著堅毅、悲憫與無盡的內在力量。鋼琴家為合作30年的江口玲。

以色列 貝多芬 音樂

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