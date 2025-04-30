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快訊／51勞動節威力彩頭獎上看4.1億

文／ 鐘正芳 整理

適逢勞動節放假，許多民眾提前買好彩券，不跟財神爺擦身而過。 圖／台灣彩券 提供
適逢勞動節放假，許多民眾提前買好彩券，不跟財神爺擦身而過。 圖／台灣彩券 提供

威力彩頭獎連摃18期，5月1日（四）勞動節頭獎上看4.1億元，適逢勞動節放假，許多民眾提前買好彩券，不跟財神爺擦身而過。

民眾若想提高中獎機率，可考慮威力彩「第二區包牌」買法，將第二區01至08號包起來，搭配第一區自選或電腦選號的6個號碼，等於是買了8注、共800元，中獎機率將提高8倍，若幸運中頭獎，還可以同時抱回7注貳獎。

據台彩資料，今年2月24日幸運獲得20億頭獎得主就是包牌中獎！民眾不妨趁機試試看，增加購券樂趣，還有機會中大獎。

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