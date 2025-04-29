張正傑推多場音樂會 從親子、獨奏到12把大提琴

大提琴家張正傑今年將帶來多場大提琴音樂會，5月有親子音樂會、大提琴獨奏會；7月則有台北、台中、高雄等3場柏林愛樂12把大提琴訪台音樂會。

張正傑在5月17日在衛武營推出「張正傑親子音樂會-挑戰極限」；5月18、25日分別在高雄、台北舉辦大提琴獨奏會；此外7月將有「2025柏林愛樂12把大提琴訪台音樂會」，時間分別為14至16日在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。

張正傑接受媒體聯訪時說，今年的親子音樂會主題是極限挑戰，結合馬戲藝術，創造超越想像的現場體驗。活動與大環藝術家楊世豪、單簧管音樂家陳威稜等聯手，帶來大提琴與馬戲共舞、管風琴震撼演奏及管樂的趣味PK對決等橋段。

張正傑說，親子音樂會上將有衛武營音樂廳鎮館之寶管風琴挑戰極限演出，希望大家能購票進館體驗視覺與聽覺兼具的音樂冒險。12歲以下300元，其餘票價皆為400元。

張正傑今年的大提琴獨奏會主題為「教父與樂聖」，分別在5月18、25日登高雄衛武營表演廳、台北國家兩廳院演奏廳。張正傑表示，獨奏會中將演繹3位橫跨18至20世紀的作曲家，鮑凱利尼、貝多芬，以及蕭士塔高維契等作品。

此外，柏林愛樂12把大提琴7月將再度訪台，曲目涵蓋古典與跨界，展現大提琴豐富音色。張正傑表示，今年樂團演出曲目仍以古典與跨界為主，將帶來巴西作曲家維拉-羅伯斯的「巴西的巴哈」、捷克作曲家德弗札克的「斯拉夫舞曲」、法國香頌「玫瑰人生」、電影配樂「鐵達尼號」以及爵士風格的「德弗札克在搖擺」等。