未來一週多波鋒面報到 白天高溫上看30度

氣象署今天表示，未來一週有多波鋒面陸續影響，中部以北、東部易有陣雨或雷雨；白天氣溫偏高，沒降雨時有機會達攝氏30度以上；位於菲律賓東方海面的熱帶雲簇仍尚未有發展跡象。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，在菲律賓東方海面的熱帶雲簇目前沒有明顯發展跡象，雖然美國模式模擬仍有增強的可能，但增強時間一直往後延；至於歐洲模式模擬則無進一步發展。氣象署會持續觀察。

至於未來一週天氣，黃恩鴻說，明天天氣與今天類似，清晨仍然偏涼，各地為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫雨，午後西半部山區為零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，5月起陸續有鋒面接力。首先5月1日有一波鋒面快速通過台灣北部海面，目前觀察未直接移入台灣上空，但北部及東北部地區轉有局部短暫陣雨，中部、東半部零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

黃恩鴻表示，5月2、3日天氣回穩，剩東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，下一波鋒面5月4日報到，中部以北、東半部局部短暫陣雨或雷雨；5月5日轉為偏南風，天氣回穩、雲量偏多；但5月6日又有一波鋒面快速通過，中部以北、東半部再轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一週大致上都是溫暖偏熱，各地低溫約22至24度，明天白天高溫可達30度，5月1日因鋒面影響，北台灣高溫略降至25、26度，接著5月2、3日又快速回升至28到30度；後續2波鋒面對氣溫影響並不大，未降雨時各地高溫都在30度以上，有降雨時可能略降1、2度。

黃恩鴻提醒，5月1日晚至2日馬祖地區易有局部霧或低雲，影響能見度。