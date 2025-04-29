影／男心跳停止5次電擊 宜蘭首例注射「預立醫囑藥物」成功救命

宜蘭年約60歲男性患者去年曾因到院前停止心跳OHCA，消防獲報到場立即進行CPR及電擊，仍無見效，千鈞一髮之際，救護人員依照「預立醫囑藥物」規定，注射腎上腺素及抗心律不整藥物，讓病人到院前穩住生命徵象，醫生接手成功救回一命。葉男今天回醫院就診，彷如重生，開心告訴醫師「這星期六要過60歲生日了」。

縣消防局去年5月11日傍晚執行無生命徵象患者救護勤務，由羅東分隊高級救護技術員莊定澂、趙三奇及中級救護技術員許博睿出勤，前後對病人進行CPR及電擊5次，病人仍未恢復。由於半年多前消防局已有開放5種「預立醫囑藥物」，針對搶救危急情況下，可以由高級救護員對患者進行注射，葉姓患者是消防局「首例」施用Amiodarone抗心律不整的預立醫囑藥物，成功救回的個案，於去年6月出院。

據了解，開放的搶救藥物是經由消防局醫療指導醫師會議中決定，而當時接手搶救這名病人的羅東聖母醫院急診室主任尤義中就是指導醫師，平時指導消防局救護工作不遺餘力，是提升消防局救護品質的重要推手。

尤義中表示，葉姓急診患者剛好是他曾經看診的病人，患者113年曾經因到院前心跳停止OHCA，經消防局高級救護技術員及時高品質CPR及去顫電擊，後送往聖母醫院治療後康復出院，今天葉姓患者又去看診，行動自如，恢復良好，內心激動不已。

尤義中說，患者恢復很好，與高品質的CPR、及早電擊與給藥有關，特別是當下注射Amiodarone抗心律不整藥物，是消防局當初剛開放不久的「預立醫囑藥物」，因為到院前的努力，患者才有機會讓神經功能恢復良好，特別是患者「星期六要過60大壽！」當下讓他很感動，立即與消防同仁分享喜悅。

消防局長徐松奕表示，患者能順利康復，歸功於患者友人在第一時間即現場施行CPR、救護人員積極給予藥物、持續施行CPR與電擊等專業處置，以及後續醫院醫療團隊無縫接軌的細心治療，串聯成堅固「生命之鍊」，特別感謝第一線的醫療及急救人員。