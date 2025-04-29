病主法迎首次大修法 衛福部：不僅法律問題、倫理也重要

《病人自主權利法》修法草案本周四即將排審，從經費編列、適用對象、執行場域跟人員等都涉及可能變更範圍。衛福部次長呂建德指出，針對立委提案，衛福部還需內部討論，例如，民眾生命尊嚴及生命權、是否放寬醫師以外醫事人員執行預立醫療照護諮商、放寬執行場域放寬等議題，這不只是法律問題，更是倫理議題，需進一步釐清。

本次立委提案修法涉及三大核心議題，包含生命尊嚴、醫療決策、執行場域等。呂建德表示，立法委員各有其看法，衛福部會傾聽各方意見，但最重要三項核心不能忽略，第一，人性面，尊嚴跟生命權的維護；第二是臨終階段維持醫療品質，嚴謹審查程序，包含病人自主、法律；第三是適當性原則，如醫療必要性跟資源效率性。

「這些問題不只是法律，更牽涉重大倫理考量，不能草率處理。」呂建德表示，尤其涉及臨終末期照護選擇時更應該謹慎。近期對於安寧緩和、安樂死、病人自主等熱議，安寧緩醫療條例和著重在生命末期，病人自主權利法則不限，如植物人、極重度失智等都算。自己認為仍應著重在「緩和醫療」，是要透過支持性或是緩解性的醫療照護減輕病人痛苦，並不贊同安樂死。

他以師生關係譬喻，老師不可以因為學生教不好就讓學生退學，應曬檢討自己的教學方式；同理，治療上應該是要用各種醫療手段，協助患者減輕痛苦，而非讓患者安樂死。

本次修法草案中針對預立醫療照護諮商（ACP） 有兩種提案，一個是放寬場域不只是醫療機構，開放到護理機構、長照機構、心理治療所等；另一個是放寬不需要醫療機構諮商，有兩人以上見證也可以。

呂建德說，以光譜來看，最右邊為「以醫師為中心」，患者是根據醫師告知的資訊決定；最左邊為「以病人為中心」，回歸病人自身決定。他主張以社工為中心的「諮商會議」，當民眾面臨最終階段時，聯合當事人跟利害關係人如配偶、親屬等，加上醫師一起討論達到對病人最有佳利益。