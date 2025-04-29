首屆台北戲劇獎入圍公布 四把椅子「太陽」大贏家

表彰優秀劇場人的首屆台北戲劇獎今天公布入圍名單，四把椅子劇團「太陽」提名6項領跑，資深演員金士傑角逐劇場類男演員獎，導演吳念真也以「人間條件一」入圍編劇獎。

由台北市政府文化局籌辦的台北戲劇獎，參賽資格為去年7月至12月在台北市公有場館演出，且正式售票至少3場次以上的作品。

台北市文化局表示，首屆收到55個團隊73件作品報名，包含戲劇57齣、音樂劇16齣，總計647個獎項報名件數，並邀請50名不同領域的「看戲觀察團」參與初審，包含10名一般觀眾代表，盼呈現多元視角。

首屆獎項涵蓋作品獎、個人獎與特別貢獻獎，共計11個獎項、13個名額，總獎金達新台幣270萬元。其中「最佳獨立精神獎」是由「看戲觀察團」提名具實驗精神的作品。

本屆入圍單項作品大贏家為四把椅子劇團的「太陽」，橫跨最佳戲劇、最佳導演，以及舞台、燈光、聲音、影像等劇場設計獎；同黨劇團的「父親母親」與閱時的「萬象園」則雙雙入圍5項，緊追在後。

名單中也能看見劇場資歷深厚的大前輩，包含開創「國民戲劇」風潮的吳念真，以「人間條件一」入圍最佳編劇獎；持續演出「最後14堂星期二的課」14年的金士傑，以同樣角色提名最佳劇場類男演員獎。還有雙雙角逐最佳劇場類女演員獎的實力派演員「美好如此」姚坤君與「闖入者」徐堰鈴。

另外，也有觀眾熟悉的歌手、演員。歌手伍佰自編自導自演的「成功之路」提名最佳音樂劇獎；歌手許富凱、于子育皆以「五木大学」角逐最佳音樂劇類男女演員獎；近年積極耕耘劇場的方宥心，也藉「大畫昭君～觀落雁」挑戰最佳音樂劇類女演員獎。

台北市文化局長蔡詩萍坦言，首屆初辦仍在摸索，外界有很多期待、也有批評，他們全然接受，盼修正後讓第2屆更完美，目前已開放徵件，盼劇場人踴躍報名競爭。

評審團總召集人吳靜吉希望透過獎項增加劇場曝光度，「拋玉引玉」般讓更多好作品被看見、引發討論。另外針對「勸世三姊妹」未入圍一事，他說明，由於作品去年在台北演出時間為6月，不符本屆資格，才無緣參與獎項競逐。

第1屆台北戲劇獎頒獎典禮將於7月7日登場，地點在台北表演藝術中心球劇場。