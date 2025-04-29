不畏少子化！彰基逆風斥資打造全新產房 安胎病房獨步全台

受少子化衝擊，生育率年年降低，各醫療院所婦產科與小兒科都面臨生存困境，但彰化基督教醫院卻逆風而行，大舉興建全新產房，包括特有安胎病房。今天新產房啟用禮拜，彰基總院長陳穆寬說：「只有該做的事，沒有不該花的錢。」彰基要為辛苦懷孕的產婦，打造可以安心、舒適生產的空間。

彰基總院長陳穆寬表示，新產房不只安全，每間待產室也都舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦及陪產的家人們自在舒服，還有獨步全台醫學中心的安胎病房。為了讓有早期宮縮、出血等需要安胎的孕婦可以安心養胎，設置了獨立於產房以及產後病房的安胎中心，安排接受過高危險妊娠訓練的專業母胎醫護團隊照顧。

彰基指出，根據內政部資料，2024年台灣新生兒總共只有13萬4856人，比起2023年減少了715名，以往龍年的生產榮景大不如前，很多醫療院所主事者，往往不會再把有限資源，投注到看不到前景的婦產科及小兒科上，但彰化基督教醫院總院長陳穆寬卻逆風而行，大魄力興建全新產房，啟用後，甚獲好評。

彰基表示，彰基總院是雲林、南投、彰化唯一的醫學中心，彰基兒童醫院更是全台灣四家兒童醫學中心的其中一家，兼負著高危險妊娠婦女生產的重要責任，卻位在不同大樓，小兒科醫師必須在很短時間推著保溫箱飛奔至舊產房，才能及時搶救極度早產兒以及狀況不好的寶寶，彰基總院長陳穆寬排除萬難，搬遷新的產房到新生兒加護病房旁邊，好讓母嬰照顧更加即時，安全，有效率。

彰基舊產房在過去30年間見證了台灣新生兒從32萬到13萬的歷程，當年出生的寶寶許多也回來生了自己的寶寶。彰基全新產房今年婦女節啟用，迎接第二胎的黃太太說， 生第一胎時，記得以前產房和新生兒加護病房距離很遠，產後需要走很遠的路才能探視寶寶，現在開個門就到了，而且產房、開刀房、新生兒加護病房整合在一起，很有安全感！」幫黃太太接生的婦產科醫師王彥筑說：「新生兒加護病房就在產房旁邊，是產科醫師最即時有力的後援！」