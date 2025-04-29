快訊

母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

聽新聞
0:00 / 0:00

不畏少子化！彰基逆風斥資打造全新產房 安胎病房獨步全台

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基全方位溫馨陪伴每個家庭迎接新生命，產後還有彰基附設華仁愛產後護理之家提供服務。 圖／彰基提供
彰基全方位溫馨陪伴每個家庭迎接新生命，產後還有彰基附設華仁愛產後護理之家提供服務。 圖／彰基提供

受少子化衝擊，生育率年年降低，各醫療院所婦產科與小兒科都面臨生存困境，但彰化基督教醫院卻逆風而行，大舉興建全新產房，包括特有安胎病房。今天新產房啟用禮拜，彰基總院長陳穆寬說：「只有該做的事，沒有不該花的錢。」彰基要為辛苦懷孕的產婦，打造可以安心、舒適生產的空間。

彰基總院長陳穆寬表示，新產房不只安全，每間待產室也都舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦及陪產的家人們自在舒服，還有獨步全台醫學中心的安胎病房。為了讓有早期宮縮、出血等需要安胎的孕婦可以安心養胎，設置了獨立於產房以及產後病房的安胎中心，安排接受過高危險妊娠訓練的專業母胎醫護團隊照顧。

彰基指出，根據內政部資料，2024年台灣新生兒總共只有13萬4856人，比起2023年減少了715名，以往龍年的生產榮景大不如前，很多醫療院所主事者，往往不會再把有限資源，投注到看不到前景的婦產科及小兒科上，但彰化基督教醫院總院長陳穆寬卻逆風而行，大魄力興建全新產房，啟用後，甚獲好評。

彰基表示，彰基總院是雲林、南投、彰化唯一的醫學中心，彰基兒童醫院更是全台灣四家兒童醫學中心的其中一家，兼負著高危險妊娠婦女生產的重要責任，卻位在不同大樓，小兒科醫師必須在很短時間推著保溫箱飛奔至舊產房，才能及時搶救極度早產兒以及狀況不好的寶寶，彰基總院長陳穆寬排除萬難，搬遷新的產房到新生兒加護病房旁邊，好讓母嬰照顧更加即時，安全，有效率。

彰基舊產房在過去30年間見證了台灣新生兒從32萬到13萬的歷程，當年出生的寶寶許多也回來生了自己的寶寶。彰基全新產房今年婦女節啟用，迎接第二胎的黃太太說， 生第一胎時，記得以前產房和新生兒加護病房距離很遠，產後需要走很遠的路才能探視寶寶，現在開個門就到了，而且產房、開刀房、新生兒加護病房整合在一起，很有安全感！」幫黃太太接生的婦產科醫師王彥筑說：「新生兒加護病房就在產房旁邊，是產科醫師最即時有力的後援！」

縮短兩個單位的距離看似簡單，卻因牽動到原本的復健科，開刀房以及其他許多部門，必須耗費相當人力、物力及財務資源。但陳穆寬表示：「彰化基督教醫院是雲彰南唯一的醫學中心，所有高危險妊娠、早產、產後大出血的產婦，有任何狀況都是彰基必須盡全力來守護」。

彰基設置獨步全台醫學中心獨立的安胎病房，讓有早期宮縮、出血等高風險的孕婦。圖／彰基提供
彰基設置獨步全台醫學中心獨立的安胎病房，讓有早期宮縮、出血等高風險的孕婦。圖／彰基提供
彰基為了提升母嬰安全與照護效率，將產房與新生兒加護病房（NICU）整合在一起。圖／彰基提供
彰基為了提升母嬰安全與照護效率，將產房與新生兒加護病房（NICU）整合在一起。圖／彰基提供
彰基今天舉辦新產房啟用感恩禮拜，總院長陳穆寬（中）與醫護團隊合影。圖／彰基提供
彰基今天舉辦新產房啟用感恩禮拜，總院長陳穆寬（中）與醫護團隊合影。圖／彰基提供
彰基待產室舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦以及陪產的家人們，得以自在舒服。圖／彰基提供
彰基待產室舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦以及陪產的家人們，得以自在舒服。圖／彰基提供

彰化 新生兒 醫學中心

延伸閱讀

受少子化衝擊…高雄1國小「去年新生竟掛零」 8月起將併入美濃廣興國小

寶寶急報到！孕婦突破水又陣痛 桃消救護車內成功接生

生死一線的背後…康橋重傷學生輸血百餘袋與死神搶命

影／康橋事故重傷學生送抵台大醫院 將收治外科加護病房

相關新聞

影／男心跳停止5次電擊 宜蘭首例注射「預立醫囑藥物」成功救命

宜蘭年約60歲男性患者去年曾因到院前停止心跳OHCA，消防獲報到場立即進行CPR及電擊，仍無見效，千鈞一髮之際，救護人員...

不畏少子化！彰基逆風斥資打造全新產房 安胎病房獨步全台

受少子化衝擊，生育率年年降低，各醫療院所婦產科與小兒科都面臨生存困境，但彰化基督教醫院卻逆風而行，大舉興建全新產房，包括...

28歲女業務常應酬拚酒...檢出致癌瘜肉 醫揭7危險族群

28歲廖姓女業務在公司同事邀請下，做了健康檢查，竟發現2顆可疑瘜肉。透過AI技術輔助初步辨識為腺瘤性瘜肉，後續病理報告再...

首屆台北戲劇獎入圍公布 四把椅子「太陽」大贏家

表彰優秀劇場人的首屆台北戲劇獎今天公布入圍名單，四把椅子劇團「太陽」提名6項領跑，資深演員金士傑角逐劇場類男演員獎，導演...

美國進口酪梨、生蠔重金屬超標 食藥署全退運銷毀

衛福部食藥署今天公布8批邊境檢驗不合格產品，近半數為美國進口，包括1批生蠔及2批酪梨，被檢出重金屬鎘含量超標，邊境共退運...

病主法迎首次大修法 衛福部：不僅法律問題、倫理也重要

《病人自主權利法》修法草案本周四即將排審，從經費編列、適用對象、執行場域跟人員等都涉及可能變更範圍。衛福部次長呂建德指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。