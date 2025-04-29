防治斑蚊、蟑螂及老鼠 首重環境整潔再配合用藥

氣候逐漸進入夏季，環境部今天宣導如何防治常見害蟲，如斑蚊、小黑蚊、蟑螂及老鼠等；首重環境整潔，若要使用環境用藥需認明環境部登記核准、使用前先看標示、確認有效期限等。

環境部今天舉辦「環境用藥管理與選購」記者會。提醒民眾在清潔與防治環境害蟲時，應優先使用簡單、安全的非化學方法，僅在必要時選用合格的環境用藥。

記者會邀請高雄大學運動健康與休閒學系教授白秀華、台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說明常見的環境害蟲，並提醒防治方式。

白秀華表示，以蚊子為例，登革熱傳播主要病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，孳生於可積水容器；斑蚊在白天吸血，以早上9時至10時及下午4時至5時為高峰，所以職場防蚊也要留意；埃及斑蚊一般棲息於屋內、白線斑蚊主要棲息於室外。

白秀華說，台灣俗稱的「小黑蚊」其實是屬於雙翅目蠓科的台灣鋏蠓，雌蟲嗜吸人血，「被叮到會非常癢」，以中午至下午時段為吸血高峰。

另外則是蒼蠅，白秀華指出，成蠅喜歡在白天活動，喜好腥臭味及發酵有機物，具趨光性、所以白天常在屋內窗戶邊出現，夜間則常棲於植物枝葉、電線、繩類等條狀物品或天花板等處。

白秀華說，上述蟲害防治主要就是清除孳生源，加強紗窗、蚊帳或穿著長袖及長褲服裝加強防護；使用合格電蚊香的空間盡量不要有人，使用後記得開窗通風；殺蟲劑可噴於小黑蚊喜歡棲息處，如樹林、牆縫下及水溝旁等，而蒼蠅則常見於紗窗、天花板、樑柱等地。

徐爾烈表示，美洲蟑螂常出現於廚房、浴廁潮濕場所，德國蟑螂常見居家櫥櫃、抽屜等空隙裂縫內；主要應加強環境整頓不堆雜物，若要使用餌劑，可在冰箱、牆角等陰暗角落或縫隙處多點施藥。

另外則是老鼠，徐爾烈說，一般而言，門縫若有新台幣10元硬幣大小、或2公分縫隙老鼠就可以穿過。在施放殺鼠劑前，要將所有的食物收拾乾淨，垃圾、廚餘妥善處理、密蓋，斷絕鼠糧；放妥捕鼠器或毒餌後不要經常變動。

徐爾烈進一步說明，要改善鼠患，重點就是將雜物都清掉，可以改善80%的問題。

環境部化學物質管理署長謝燕儒提醒，選擇環境用藥應符合「4要」原則，要確認防治對象、認明環境部登記核准、使用前先看標示、確認產品有效期限。

謝燕儒補充，去年環保機關共查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計2萬7015件，合格率97.7%；不合格商品均已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架改善。