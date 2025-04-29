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中藥領域新應用 業者結合外泌體開發保養品

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部中醫藥研究所與生技業者簽署「中草藥外泌體開發合作協議」，開發具備保濕等功效的外泌體新複方。圖／擷取自中醫藥研究所
衛福部中醫藥研究所與生技業者簽署「中草藥外泌體開發合作協議」，開發具備保濕等功效的外泌體新複方。圖／擷取自中醫藥研究所

清冠一號在新冠肺炎期間熱銷60餘國。衛福部中醫藥研究所指出，中草藥外泌體可促進膠原蛋白增生、加速皮膚再生、改善發炎反應，為未來開發天然、高效、安全的醫美與護膚產品提供了新的契機；今年初更與生技業者簽署「中草藥外泌體開發合作協議」，開發具備保濕等功效的外泌體新複方。

衛生福利部發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文，開放6項細胞治療技術，適用對象包括自體免疫細胞治療，用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人；自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損；自體脂肪幹細胞移植用於大面積燒傷及困難癒合傷口等。

外泌體技術近年於再生醫學、免疫調節、醫美與皮膚修復領域備受矚目，更有業者結合AI模擬與科學分析、融合中西醫優勢，有望成為繼「清冠一號」後，推動台灣中醫藥外銷的最新代表作。

中醫藥研究所指出，中草藥外泌體是從中草藥中提取的奈米級胞外囊泡，能夠承載並傳遞活性成分，有助於增強藥效、提高生物利用度，並展現跨物種應用的潛力；近年來，外泌體技術在再生醫學、免疫調節及精準醫療領域備受矚目，尤其在醫美與皮膚修復方面具有極大潛力。

台灣中醫病理學醫學會副秘書長張慈文說，有業者首度運用在地中草藥外泌體的創新嘗試，也為台灣農業產銷失衡找到一個突破口，外泌體是中醫「鮮品」的現代詮釋，效果更直接且穩定，中醫普遍認為「鮮品」蘊含藥材最自然的精華與活性成分，價值極高；但過去受限於產地與運輸而難以普及，現代科技讓中草藥外泌體重現，中醫藥材鮮用或帶汁使用的鮮品智慧。

中醫 醫學 醫美

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