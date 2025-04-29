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如何正確健康活到老 雲林虎尾首推長照見學健康俱樂部

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾「長春銀髮健身俱樂部」今天正式啟用，可由專人講解提供最正確也最合適的運動。記者蔡維斌／攝影
虎尾「長春銀髮健身俱樂部」今天正式啟用，可由專人講解提供最正確也最合適的運動。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮65歲以上人口近1.3萬人佔18％。虎尾鎮公所今天率先推出「長照見學計畫」，將在鎮內17處關懷據點推動見學計畫，帶領長者以實地參訪方式，更能了解並掌握如何運用長照資源，讓自己活得更健康快樂。

虎尾鎮長林嘉弘指出，虎尾共7萬1311人，65歲以上長者1萬2844人，占人口比例18.01％，照顧長者刻不容緩。公所自籌近30萬元，對鎮內17處社區關懷據點啟動「長照見學計畫」，這也開雲林縣先河。

林嘉弘說，長者有長照輔具、照護等需求，雖常辦講座宣導，但遇到問題時卻不知如何申請，見學計畫將帶領關懷據點長輩實際走訪雲林縣輔具資源中心、日間照顧中心、長照關懷據點或健身俱樂部等機構，透過實際參訪，增進對輔具評估、長照申請，資源串聯等實務面的理解，讓「長照」不再是抽象名詞，而是實質貼近生活。

頂溪社區發展協會理事長蘇坤福表示，許多長輩對申請長照或輔具並不了解，透過實地走訪機構並由專人解說各種流程或使用方法，讓長者不會無所適從。而參訪後，社區也藉以建立平台，協助長者申請更便利。

為鼓勵長者運動健身，避免肌少症，減少老化、失能，雲林縣府爭取國民健康署補助，今年核定8處銀髮健身俱樂部，今天虎尾「長春銀髮健身俱樂部」正式啟用。衛生局長曾春美表示，俱樂部周3至5上午9點半至下午4點半開放，免費提供65歲以上使用健身器材，更由專業師資、營養師提供諮詢，讓長者正確快樂運動。

曾春美說，今年核定8處銀髮健身俱樂部分別為斗六2處、虎尾、土庫、褒忠、口湖、西螺，今年底全縣可達27處，共同推動健康老、快樂活。

虎尾「長春銀髮健身俱樂部」今天正式啟用，可由專人講解提供最正確也最合適的運動。記者蔡維斌／攝影
虎尾「長春銀髮健身俱樂部」今天正式啟用，可由專人講解提供最正確也最合適的運動。記者蔡維斌／攝影
虎尾「長春銀髮健身俱樂部」及長照見學計畫今天同步啟用，可由專人指導和實地參訪獲得最正確的健康知識。記者蔡維斌／攝影
虎尾「長春銀髮健身俱樂部」及長照見學計畫今天同步啟用，可由專人指導和實地參訪獲得最正確的健康知識。記者蔡維斌／攝影

健身 輔具 長照

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