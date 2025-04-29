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美國關稅衝擊團旅報名率降 觀光署提8大作為

中央社／ 台北29日電

因應美國關稅衝擊，交通部今天邀請業者進行座談，業者提出雖然關稅沒有直接衝擊，但團體旅遊行程的報名率較去年下降8%。對此，觀光署提出延長消費金抽獎活動等8大作為措施。

交通部今天邀請旅行業公協會理事長座談，聚焦美國關稅政策議題，聆聽業界建議，共同討論如何提前因應。

根據交通部觀光署發布的新聞稿，交通部長陳世凱表示，現在台灣的觀光產業已突破過去僅依靠單一市場，而是積極走向世界，並持續讓世界看見台灣，儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。

品保協會理事長張永成向媒體表示，關稅議題目前沒有直接衝擊，但是在企業獎勵旅遊等近期都會趨向保守，且對於景氣不確定性，民眾也會降低旅遊消費意願，根據目前觀察，一樣的團體旅遊行程，報名率今年就比去年降低8%，也有1/3的企業獎勵旅遊還在觀望。

張永成指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，觀光署有提出每年新台幣1億元的促進旅行業發展方案，希望這部分可以持續辦理，協助業者提升旅遊品質等。

台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。

根據觀光署提出的美國關稅因應作為包含延長消費金抽獎活動；宣傳台灣為多元主題目的地，主打高性價比、安全與文化深度；精準行銷高價值客群；提供促銷與旅遊優惠；推出優惠活動串聯遊程；滾動調整國旅行銷期程；輔導產業數位轉型及推動低碳旅遊；適時啟動提振國旅措施等8大作為。

針對業者意見，陳世凱請觀光署錄案辦理。陳世凱表示，這次討論會的目的不僅是為了與產業意見領袖深入交流，更希望藉此聆聽業界寶貴意見，讓政府應對未來的挑戰更加契合觀光市場的動向。

交通部長 美國 觀光署

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