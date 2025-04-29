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毛小孩火化價格區間大業者就地起價？ 飼主看法各異

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
坊間寵物禮儀公司所報價位均不同，甚至有明顯價差，有飼主認為價格是其次，也有飼主質疑過大的價差恐是業者就地起價。圖／讀者提供
坊間寵物禮儀公司所報價位均不同，甚至有明顯價差，有飼主認為價格是其次，也有飼主質疑過大的價差恐是業者就地起價。圖／讀者提供

根據統計，全國寵物數量超過279萬隻，其中貓狗占大多數，每年新登記寵物數量已高於新生兒，寵物的生命禮儀也成為蓬勃發展的新興產業。不過坊間寵物禮儀公司所報價位均不同，以個體火化來看，同樣體重也出現2000元的價差。有飼主認為，寵物禮儀貴在服務，價格是其次；也有飼主表示，過大的價差恐是業者就地起價。

由於目前並無法規規範寵物禮儀產業，各家治喪價格也多有不同，有飼主爆料，自家500公克的寵物鼠在整個火化程序被收費5000元，認為收費並不合理。

目前寵物的火化、水化等多以寵物遺體的重量來計算價格，以個別火化（不含其他治喪費用）來看，1公斤以下價位區間落在3000到4000元；20公斤以上價位區間落在5000到7000元；10公斤以下價格區間落在2500到5000元左右，但也有10公斤以下統一酌收5000元的業者。

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個別水化部分，有業者將犬貓與非犬貓價格做出區隔，犬貓1公斤以下約4500元，10公斤約6500元；非犬貓如倉鼠、兔子、爬蟲類、鳥類等，因重量通常不超過2公斤，因此2公斤以下約4000到4500元不等。

有飼主表示，雖然每家禮儀業者的價格都有差異，但在寵物的最後一哩路多花些錢自己並不會去在意，只要服務好，額外的蓮花、金元寶、神明金等加價也都是其次。

另有飼主說，接觸的寵物禮儀公司都是親友介紹，雖然寵物禮儀看重的是服務品質，但還是會想知道價格區間為何會這麼大，例如額外的花費究竟和其他業者相比好在哪，還是只是業者就地起價。

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